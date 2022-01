Boom dans la construction à Trois-Rivières

Il s’est construit 1 195 unités d’habitation à Trois-Rivières en 2021 alors qu’en 2020, on en comptait 649. La hausse atteint donc 84 % cette année.

Les chantiers ont été concentrés sur des immeubles multifamiliaux de quatre logements et plus, tels que des condominiums et des immeubles à appartements pour un total de 660 unités.

En 2021, la valeur totale de ces investissements s’élève à plus de 400 millions de dollars. Encore là, il s’agit d’une année record.

Les autorités municipales se félicitent d’avoir instauré un service en ligne d’émission de permis de construction. Un outil particulièrement utile en temps de pandémie.