Les Albertains ont battu des records de consommation d’électricité lundi et mardi

La situation a surtout été critique lundi et mardi entre 17 h et 19 h selon l’Alberta Electric System Operator (AESO), le gestionnaire du réseau électrique de la province.

Le 3 janvier, les Albertains ont utilisé jusqu’à 11 939 mégawatts et le 4 janvier, 11 823 mégawatts, battant ainsi l’ancien record de 11 729 mégawatts. Cela équivaut à la consommation d’un millier de maisons pour un an, en une seule journée.

On a eu plusieurs journées consécutives avec des températures froides et à la longue cela accroît la demande sur le système électrique , explique le doyen du collège des sciences sociales et humaines de l'Université de l'Alberta, Joseph Doucet. Malgré le fait que la majorité des résidences en Alberta sont chauffées au gaz naturel, les systèmes de chauffage opèrent avec l’électricité.

Le spécialiste en énergie ajoute que les journées relativement courtes du creux de l’hiver obligent la population à s'éclairer davantage et qu’avec le froid, les gens sont un peu plus à l’intérieur donc, il y a plus d’utilisation d'appareils électroniques.

Hausse des prix

En raison de la forte demande, les prix du kilowattheure résidentiel à taux variable ont aussi augmenté. Ils se situent autour des 0,16 $/kWh chez plusieurs fournisseurs, soit le double de l’an dernier. Il faut remonter à 2012 pour retrouver des prix similaires, si l’on se fie aux données historiques de la Commission des services publics de l'Alberta.

Seize cents du kilowattheure sur des prix variables, c’est bien sûr beaucoup plus que ce que l’on paierait l'été, c’est plus que ce que l’on paie en moyenne sur l’année, mais ce n’est pas du tout anormal pour une période de pointe , estime Joseph Doucet.

D’autres facteurs expliquent cette montée des prix. Le directeur de la Société des producteurs d’énergie indépendants de l’Alberta, Evan Bahry, indique qu’en plus de la demande en électricité, les coûts de production sont en hausse.

La décision d’éliminer les centrales au charbon a un impact sur la production , précise-t-il. Notre système ici en Alberta repose principalement sur des centrales au gaz naturel. Le prix du gaz naturel a presque doublé depuis 2020 d’environ 2 $ à 4 $ [le gigajoule].

Les consommateurs albertains doivent s’attendre à ce que cette tendance à la hausse se poursuive, dit Joseph Doucet.

De façon générale, oui, les prix vont augmenter dans le long terme compte tenu de l'évolution du parc de production et de l'évolution des prix des combustibles , ajoute-t-il. Dans cinq ou sept ans, il n'y aura plus de centrales au charbon en opération en Alberta. En contrepartie, on va faire appel davantage à des sources renouvelables où le coût marginal, le coût d'opération est très faible : on ne paie pas pour le soleil ou pour le vent, mais le coût d'installation est plus élevé. Donc, il faut amortir ce coût d'installation sur une période .

Un hiver froid

La forte demande en électricité risque de se poursuivre cet hiver, car Environnement et Changement climatique Canada prévoit un hiver sous les normales saisonnières.

On voit sur les Prairies, le Yukon, les Territoires-du-Nord-Ouest, une partie du Nunavut et du nord du Québec des températures attendues sous la normale pour la période de janvier, février et mars , explique Natalie Hasell, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

Elle précise que personne ne possède de boule de cristal et que ces prévisions représentent une tendance des moyennes de température pour les trois prochains mois.

Cela ne me surprendrait pas de voir plusieurs périodes de froid cet hiver, dit-elle. Et on devrait quand même s’attendre à voir de la variabilité. Je ne pense pas qu’on va avoir des températures sous la normale tout le temps pendant les trois prochains mois.

Des conseils de l'AESO pour réduire votre facture d’électricité :

Éteindre les lumières et les électroménagers inutiles

Minimiser l’utilisation des chaufferettes.

Utiliser les électroménagers qui consomment beaucoup d’électricité comme la laveuse, la sécheuse et le lave-vaisselle en dehors des heures de pointe soit avant 16 h ou après 19 h.

Laver son linge à l’eau froide pour éviter d’utiliser le chauffe-eau et bien remplir la machine avant de l’utiliser.

Cuisiner avec un micro-ondes ou un petit four de comptoir au lieu de la cuisinette.

Utiliser des luminaires avec détecteurs de mouvement pour le garage, les lieux de rangement et l’extérieur de la maison.

Se servir d’un ordinateur portable au lieu d’un ordinateur de bureau. Ils sont moins énergivores.

Joseph Doucet recommande aussi de faire jouer la concurrence auprès de son fournisseur d’électricité, il en existe plus de 50 dans la province, et d’envisager de signer un contrat à taux fixe si les hausses du marché vous donnent froid dans le dos.

Avec des information d'Elise Von Scheel