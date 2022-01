La population itinérante de Val-d’Or toujours épargnée par la COVID-19

La Piaule accueille environ 45 personnes chaque nuit dans son hébergement d’urgence, mais aussi à son site de débordement au sous-sol de l’église Saint-Sauveur.

Malgré des tests de dépistage réguliers pour le personnel et la clientèle, aucun cas de COVID-19 n’a été signalé au cours des dernières semaines.

Stéphane Grenier, président de la Piaule à Val-d'Or (archives) Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

On ne sait pas comment ni pourquoi, mais on est bénis des dieux, se réjouit le président Stéphane Grenier. Pourtant, on teste beaucoup. Mais notre personnel est doublement vacciné et notre clientèle aussi. On est aussi sur le point d’offrir la 3e dose à tout notre monde. C’est sûr que si on se mettait à perdre du personnel, ça pourrait mal aller notre affaire. On se croise les doigts.

Maintenant gestionnaire du site de débordement mis en place par le CISSS-AT il y a un an, la Piaule pourra l’utiliser comme zone chaude , si une éclosion de COVID-19 venait à frapper la clientèle itinérante. Le site sert aussi comme abri lors des matins plus froids, en attendant l’ouverture du centre de jour Chez Willie en après-midi.

C’est vraiment avantageux d’avoir cette 2e option et de la gérer nous même, pour mieux pouvoir orienter la clientèle chaque soir , ajoute le président.

Par ailleurs, l’imposition d’un couvre-feu de 22 h à 5 h du matin n’a pas d’impact négatif important pour les itinérants de Val-d’Or, selon Stéphane Grenier.