Des organismes choisissent le télétravail pour limiter la propagation du virus

Les organismes disent vouloir faire d'une pierre deux coups : assurer la sécurité de leurs employés et contribuer à la lutte contre la propagation du virus.

C'est le fait que les chiffres augmentent beaucoup et on revient de Noël , note la directrice générale de Pluri-Elles, Mona Audet.

Mona Audet, directrice générale de l'organisme Pluri-elles Photo : Radio-Canada

Selon elle, la décision de remettre les employés de l'organisme au télétravail a été prise pour garantir leur sécurité, notamment après quelques jours de vacances.

On ne sait qui a contracté le virus pendant le temps des fêtes donc c'est pour la protection de tout le personnel que cette décision a été prise par le conseil d'administration et moi , ajoute-t-elle.

Mona Audet souligne que c'est aussi une manière pour l'organisme de participer à la lutte contre la propagation du virus.

Je pense que le moindre acte que tout organisme, toute entreprise, peut faire pour protéger ses employés et ses clients, je crois que c'est un geste de plus pour vaincre cette pandémie qui est difficile pour tout le monde , indique-t-elle.

Elle précise que la direction se réunira vendredi pour décider s'il faudra retourner ou non au bureau la semaine prochaine.

À la Société de la francophonie manitobaine (SFM), le personnel travaille également à domicile depuis le début de la semaine.

Le bureau de la Société de la francophonie manitobaine (SFM) Photo : Radio-Canada

Le directeur général, Daniel Boucher, dit que c'est la récente flambée des cas de COVID-19 dans la province qui est à l'origine de cette mesure. Je pense que lorsqu'on regarde les chiffres par exemple comme 1700 cas dans une journée ça nous fait réfléchir.

Pour le retour au bureau, tout dépendra de la situation sanitaire, note Daniel Boucher.

On va y aller une semaine à la fois. On verra comment les chiffres diminuent, j'espère dans les prochaines semaines , poursuit-il.

Selon Daniel Boucher, on a tous la responsabilité de faire ce qu'on peut pour s'assurer que les gens sont protégés et de ne pas contribuer à la propagation de ce virus. Il note que la Société de la francophonie manitobaine SFM a l'intention d'apporter sa pierre à l'édifice tant que ce sera nécessaire.

Louis Allain, directeur général du CDEM Photo : Soumise : CDEM

De son côté, le Conseil du développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) a choisi le mode hybride.

Le directeur général de l'organisme, Louis Allain, souligne que c'est une décision qui s'impose d'autant plus que l'entreprise à la possibilité d'opter pour un mode travail hybride.

On a décidé d'avoir le cœur de l'équipe surtout, le service des finances et au niveau de la réception en mode présentiel. Les autres employés travaillent de la maison. Je crois que tout le monde doit faire sa part et il est beaucoup plus facile de faire du télétravail maintenant qu'au début de pandémie.

Louis Allain dit que la situation fera l'objet d'une évaluation semaine après semaine.