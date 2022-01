Des résidents de Windsor-Essex vont perdre des prestations d’aide au logement

D'ici la fin du mois de mars, 88 ménages à faible revenu de Windsor-Essex vont perdre des subventions d'aide au logement. Selon un rapport de la Ville de Windsor, la perte de ces prestations va notamment toucher des personnes en situation de crise, des personnes handicapées, des personnes âgées et des victimes de violence familiale.

L'aide financière est versée dans le cadre des programmes d'Investissement dans le logement abordable et d'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement.

La directrice générale des services à la famille de Windsor-Essex, Joyce Zuk, indique que les bénéficiaires obtiennent un supplément au loyer qui représente généralement entre 400 et 500 dollars par mois.

Les deux programmes sont annuellement financés à hauteur de 490 000 dollars, précise Mme Zuk.

Le rapport de la Ville mentionne que la disparition des programmes d’aide va toucher 551 ménages, d'ici 2024.

Le rapport estime que la fin de ces programmes pourrait accroître la demande de logements abordables, les expulsions et l'itinérance dans une région où la liste d'attente pour obtenir un logement abordable compte plus de 5000 noms.

Cette situation arrive à un moment où de nombreuses personnes ont perdu leur travail en raison de la pandémie et où le gouvernement provincial a levé un gel des loyers qui était en place depuis le début de COVID-19.

Nous avons déjà un problème d'itinérance dans tout le pays. Nous savons qu'il n'y a pas assez d'endroits abordables au pays où les gens puissent vivre , a déclaré Joyce Zuk. Elle craint que la perte de ces subventions n'aggrave encore le problème.

Les programmes de logement abordable sont financés par la Municipalité, les gouvernements provincial et fédéral.

Pistes de solution

La Ville a déclaré qu'elle essaie actuellement d'aider les gens à faire une demande à d'autres programmes, notamment l'Allocation Canada-Ontario pour le logement et les logements dont le loyer est proportionnel au revenu.

La Ville rappelle que chaque programme a ses propres critères d'admissibilité, sa méthode de calcul de la subvention et son processus de demande.

La directrice générale des services à la famille de Windsor-Essex, une des nombreuses agences qui s'efforcent de réorienter les gens vers d'autres programmes, est optimiste.

Espérons que le pire des scénarios signifie qu'ils devront déménager, ce que nous ne voulons jamais voir. Cela prive les gens de stabilité , a indiqué Mme Zuk.

Elle ajoute que des gens peuvent avoir besoin de l'aide du personnel pour déménager et risquent de passer plus de temps dans un refuge.

Mme Zuk a déclaré que son organisme fait de son mieux pour s'assurer que tous ceux qui ont besoin d'un logement l'obtiennent.

Le conseiller du quartier 3, Rino Bortolin, qui est membre du comité des services communautaires, a indiqué pour sa part que le rapport est inquiétant.

« C'est un coup dur et cela nous ramènerait un peu en arrière. » — Une citation de Rino Bortolin, conseiller du quartier 3 à Windsor

Le personnel s'efforce de transférer les prestataires vers d'autres programmes, mais cela comporte un risque pour certains bénéficiaires actuels, qui pourraient perdre leur subvention. Il s'inquiète de la pression supplémentaire que cela mettra sur le système.

En 2020 , la Ville avait créé le programme d'Allocation de logement de Windsor-Essex ( Windsor Essex Housing Benefit ) et s'était engagée à y consacrer 250 000 $ pendant trois ans.

L'année dernière, elle a toutefois suspendu ce programme afin de pouvoir utiliser l'argent pour faciliter la transition des ménages dont les suppléments au loyer expirent en mars.

Ce n'est pas le moment, pendant une pandémie, alors qu'on dit aux gens de réduire leurs contacts et de rester chez eux. Ce n'est pas le moment pour la province et le gouvernement fédéral de laisser tomber les subventions au loyer et les allocations de logement , a déclaré Mme Zuk.

Le programme d’aide au logement abordable à Windsor-Essex existe depuis des années. En date de novembre 2021, environ 3,29 millions de dollars ont été alloués pour aider mensuellement environ 500 à 549 ménages, lit-on dans le rapport.

Autres programmes qui arriveront à échéance : Programme de supplément au loyer pour l’épanouissement communautaire d'ici le 31 mars 2023;

Investissement dans le logement abordable d'ici le 31 mars 2024;

Financement de l'infrastructure sociale d'ici le 31 mars 2024;

Lutte contre la traite des personnes d'ici le 31 mars 2024.

Avec les informations de CBC