Assurance-emploi et vaccination : Fernand Thibodeau a dû rassurer les travailleurs

Le porte-parole du comité Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers, Fernand Thibodeau, a dû intervenir sur les réseaux sociaux et dans les médias pour rassurer une partie de la population.

Il ne regrette pas de l'avoir fait.

Des employés d'une usine de transformation de poisson. Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

Il ne faut pas que les gens partent en peur, affirme-t-il. Les gens qui touchent à l'assurance-emploi ne vont pas la perdre. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé.

Il a donc senti beaucoup d'inquiétude chez des travailleurs saisonniers.

Il y a même des personnes qui pensaient qu'elles allaient perdre leur assurance-emploi parce qu'elles n'avaient pas eu leur vaccin, ça, c'est faux , indique-t-il.

Il précise qu'un employé en arrêt par manque de travail ne va pas perdre ses prestations d'assurance-emploi si elle se montre disponible à travailler.

Si un employeur a une directive à suivre pour la vaccination contre la COVID-19 et qu'il demande à un employé qui n'est pas vacciné, c'est sûr que sur le relevé d'emploi il va y avoir un congédiement, des fois c'est plus difficile de l'avoir [l'assurance-emploi , explique-t-il.

Il rappelle que les décisions peuvent être contestées et que chaque cas est unique.