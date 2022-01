Le mercure en Alberta pourrait monter de 40 °C la semaine prochaine

Fatigué du froid intense qui congèle l'Alberta depuis les dernières semaines? Bonne nouvelle : le mercure pourrait monter de plus de 40 degrés Celcius la semaine prochaine, selon les prévisions d’Environnement et Changement climatique Canada.

Ça va être un cadeau atmosphérique. On va passer des parkas et des cagoules à peut-être les camisoles et débardeurs , lance à la blague le climatologue principal à Environnement et Changement climatique Canada, David Philipps.

En effet, les météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada prévoient un réchauffement important de la température à travers la province grâce à un chinook, un vent chaud qui balaie régulièrement l'Ouest et les Prairies. Cet air chaud provoquera une différence considérable entre les températures moyennes de -35 degrés Celsius vécues pendant le temps des fêtes, et celles à venir, indique David Phillips.

Ce vent d’ouest chaud [nous] donnera quelques jours [...] où les températures seront au-dessus, ou du moins, dans les alentours du point de congélation , fait savoir le climatologue.

Le chinook poussera l’air froid englobant l’Alberta depuis presque un mois vers l’Est, ajoute David Philipps. Cet air froid est dense, lourd, et épais. Il est difficile à déplacer [...] il faut un vent fort du Pacidique pour [y arriver].

La province se dégèlera donc la semaine prochaine avec l’arrivée de ce vent chaud. Dès lundi, Edmonton peut s’attendre à une température maximum de 7 degrés en après-midi. À Calgary, la température pourrait atteindre les 14 degrés, néanmoins, ces projections sont peut-être trop ambitieuses, avertit David Philipps.

Il note que l’épaisse couche de glace et les 35 centimètres de neiges accumulées dans certaines zones empêcheront la température de monter autant.

Janvier et février déjouent les pronostics

Les prévisions météorologiques initiales pour les mois de janvier et février s’annonçaient rudes, mais elles se sont radoucies depuis, rassure David Phillips.

Selon le climatologue principal d’Environnement et Changement climatique Canada, le milieu de l’hiver sera plus ensoleillé et plus chaud et donc moins déprimant.

Je parierais quelques dollars que le mois de janvier [sera plus chaud] , insiste David Phillips. [La neige] ne fondera pas tant, mais mon dieu que l’air [chaud] fera du bien.

Il conclut en affirmant que le froid intense du mois tire à sa fin, mais ce n’est pas la fin de l’hiver pour autant.

Avec les informations de Wallis Snowdon