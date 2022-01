Chasse à l’orignal en zone 17 : les discussions se poursuivent avec les Cris

Le 23 décembre dernier, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a publié sur son site web les dates pour la chasse à l’orignal en 2022. Or, il y est indiqué pour la zone 17 que les activités seront limitées aux prélèvements des Autochtones pour la chasse de subsistance, en raison du déclin de la population d’orignaux dans ce secteur.

Les réactions n’ont pas tardé sur les réseaux sociaux et dès le lendemain, le député d’Ungava, Denis Lamothe, a précisé sur sa page Facebook qu’il s’agissait d’une procédure administrative, sans égard aux discussions constructives qui sont toujours en cours entre les dirigeants cris et jamésiens . Du même souffle, il s’est dit optimiste d'en venir à une entente qui permettra la chasse sportive en 2022.

Manon Cyr, mairesse de Chibougamau (archives) Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

On continue les discussions avec nos voisins cris. Du côté de la grande cheffe et de son équipe, ils sont en train d’établir leur plan de gestion de l’orignal. On leur a transmis des avenues possibles de solutions et les discussions vont se poursuivre en début d’année , confirme pour sa part Manon Cyr, sans pouvoir avancer de date pour la prochaine rencontre.

Un cheptel en déclin

Ces discussions entre les élus jamésiens et les Cris découlent du constat alarmant d’une réduction du cheptel d’orignaux de 35 % depuis 2009, lors de l’inventaire réalisé en janvier 2021. Bien que la zone 17 soit en territoire conventionné, la grande cheffe de la Nation Crie, Mandy Gull-Masty, a initié ces échanges avec les autres chefs et les élus de la Jamésie.

La grande cheffe de la Nation Crie, Mandy Gull-Masty (archives) Photo : Jared Gull

La déception qu’on a eue, c’est que c’est sorti sur les réseaux sociaux et ça n’a pas été tout le temps élogieux. C’est inacceptable, affirme Manon Cyr. On peut avoir une opinion divergente, mais l’objectif qu’on a tout le monde en travaillant ensemble, c’est pour la paix sociale et s’assurer qu’on respecte la Convention de la Baie-James. Ça, c’est clair, mais qu’on puisse aussi permettre une certaine chasse sportive. Mais on est en territoire conventionné et il faut suivre les différentes étapes. Et il faut se rappeler la main tendue de la grande cheffe et des différents chefs concernés pour trouver une solution pour nos chasseurs sportifs.

Rappelons que la zone de chasse 17 est située entre le 49e et le 50e parallèle. Elle comprend les municipalités de Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Chapais et Chibougamau. On y retrouve aussi les aires de trappe de Waskaganish, Waswanipi et Oujé-Bougoumou.