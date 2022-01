Le délestage de chirurgies s’accélérera dans les prochaines semaines au Bas-Saint-Laurent

Les cas de COVID-19 ont déjà forcé le report de certaines chirurgies au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. L'organisme ne peut préciser le nombre exact de patients touchés, mais indique que le mouvement va s'accélérer en janvier et que quelques centaines de chirurgies seront reportées.

Le président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , le docteur Jean-Christophe Carvalho, assure qu'il s'agit uniquement de chirurgies non urgentes et que les urgentes ou semi-urgentes seront réalisées.

Le docteur Carvalho reconnaît que ces reports de chirurgies ne sont pas sans impact pour les patients, mais il assure que tout est mis en œuvre pour que l'attente ne se prolonge pas indûment pour ceux-ci.

« C'est sûr que si l'on doit ralentir à nouveau au niveau des blocs opératoires [...], il est probable que la liste d'attente de six mois et plus se rallonge et que l'on doive ensuite refaire la mécanique de repriorisation. » — Une citation de Jean-Christophe Carvalho, président-directeur général adjoint du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Je dirais que pour l'instant, on avait un objectif de tenter de faire le rattrapage complet d'ici mars 2023 pour les chirurgies. Cette date-là, pour l'instant, n'est pas repoussée, car il reste beaucoup de mois devant nous, mais ça va dépendre beaucoup de cette vague-ci et éventuellement s'il y en a d'autres qui se rajoutent , précise le docteur Carvalho.

Dans le cadre de ce plan de délestage, une salle de chirurgie à l'hôpital de Rivière-du-Loup a été fermée et les activités ont été réduites dans celles de Rimouski.

Le nombre de lits réservés aux patients atteints de la COVID-19 augmentera dans les établissements de la région puisque la capacité de 22 lits est déjà atteinte. (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Par ailleurs, le nombre de personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19 continue de grimper dans la région avec un total de 25 hospitalisations, dont une aux soins intensifs.

Parmi ces hospitalisations, on compte un cas en pédiatrie à Rimouski et un en obstétrique à Rivière-du-Loup.

Le nombre de lits réservés aux patients atteints du coronavirus était de 22 jusqu'à tout récemment, mais ce nombre sera augmenté dans les prochains jours.

Il est à noter qu'environ 300 employés du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS sont en arrêt de travail parce qu'ils ont contracté la COVID-19 ou qu'ils ont été en contact avec une personne infectée par la maladie.

Selon le docteur Carvalho, entre 20 et 30 employés du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS sont contaminés par la COVID-19 chaque jour. Après les périodes d'isolement ou de maladie, des employés reviennent aussi au travail, ce qui donne une forme de cycle dans le nombre d'absents et de retour en poste.

D'après les informations de Denis Leduc