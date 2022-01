Calgary et Edmonton essaient de maintenir leurs services publics, malgré l’Omicron

Nassima Way

Les villes de Calgary et d’Edmonton sont touchées par une vague d’absence de fonctionnaires municipaux en raison d'infections à la COVID-19

La Municipalité d’Edmonton a annoncé mardi qu’environ 200 employés sont contaminés. La situation est volatile et ces chiffres peuvent changer au jour le jour , indique-t-elle dans un communiqué.

Parmi ces absents, il y a 51 pompiers, soit 4,5 % du personnel des services d'incendie. En conséquence, le quart de travail des employés restants est modifié pour combler les besoins. Protéger les Edmontoniens des incendies est un service vital , poursuit la Ville.

Je suis inquiet pour la santé et la sécurité publique, car le rôle de nos hommes et femmes est de les protéger , dit Greg Rehman, président du Syndicat des pompiers d'Edmonton.

De plus, l’administration municipale a dû se réorganiser pour assurer la continuer d’autres services publics considérés essentiels, dont ceux des transports en commun et des traitements des eaux.

Calgary réduit certains services publics

La Ville de Calgary de son côté comptabilise une cinquantaine d’absences dans ses services.

Certains sont annulés jusqu'à la semaine prochaine, notamment les services de garde d'enfant ou les cours de natation. Le patin libre a été annulé jusqu’à nouvel ordre dans tous les arénas municipaux, sauf deux.

Comme le service de police est le plus touché par les infections à la COVID-19, les Calgariens sont encouragés à signaler les incidents non urgents en utilisant son portail Internet. Cela nous permet de vous offrir le service dont vous avez besoin, tout en respectant la distanciation physique , dit la police sur son compte Twitter.

De plus, certains employés infectés seront exemptés de quarantaine, si leurs symptômes sont légers, affirme la Municipalité.

La décision est prise en fonction de l'importance des tâches à effectuer et du nombre de personnes présentes. Par exemple, on peut demander à un employé des infrastructures de venir travailler seul dans un camion pour déneiger les rues , dit Cameron Nicolson, gestionnaire de la sécurité et santé au travail à la Ville de Calgary.

Selon la médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, Deena Hinshaw, ces exemptions sont nécessaires, car la vague Omicron est très importante.

Nous reconnaissons que le maintien des services essentiels sera difficile durant les prochains mois, dit-elle. C’est pour cela que nous avons inclus dans le programme de quarantaine un processus d’exemption qui permet d’identifier les personnes qui posent le moins de risque de transmission .

Pour l’instant, la Ville d'Edmonton dit ne pas avoir eu besoin de demander à des employés infectés de venir travailler.