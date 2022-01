Indemnisation d’enfants autochtones : des Premières Nations satisfaites, mais méfiantes

Dans le cadre de cette entente, le gouvernement versera 20 milliards $ pour indemniser les enfants qui ont été retirés de leur foyer de 1991 à 2022.

Vingt autres milliards de dollars seront alloués pour améliorer le système de protection de l'enfance dans les communautés autochtones. Une partie de ce montant sera utilisée pour soutenir les jeunes adultes autochtones qui sont passés dans le système dans leur enfance.

Les communautés autochtones du nord de la province accueillent l’annonce d’un œil favorable, mais demeurent sur leur garde.

Ça commence vraiment bien l’année de voir les détails de cette entente, qui est le fruit de plusieurs années de batailles juridiques menées par les communautés autochtones , commente Janine Seymour, avocate et membre de la Première Nation Wauzushk Onigum.

Au-delà de l’argent, c’est la promesse de réforme qui est la plus importante , estime-t-elle.

Un énoncé qui fait écho à d’autres réactions à travers le territoire.

L’argent aide d’une certaine manière , explique Patsy Corbiere, cheffe de la Première Nation Aundeck Omni Kaning à l’île Manitoulin.

« Ce qui importe le plus, c’est que nos enfants ne soient plus placés dans des familles d’accueil en 2022. »

Pour Forry Hare, gestionnaire des ressources familiales de la Première Nation de M’Chigeeng, l’annonce d’Ottawa est une bonne nouvelle, mais l’histoire est loin d’être terminée.

Je suis vraiment heureux, mais je me méfie énormément. D’abord, l’entente n’est pas contraignante , rappelle ce résident-il.

Ensuite, nous devons voir quels seront les réformes et leurs impacts avant de crier victoire.

Le chef de la Première Nation de Serpent River, Brent Bisaillon, abonde dans le même sens.

Un point fort de l’entente, selon lui, est que le gouvernement admet que les communautés autochtones souffrent de discrimination dans les services sociaux, comme le système de protection de l’enfance.

Mais les Canadiens doivent reconnaître que cette discrimination ne se limite pas seulement aux enjeux dans cette entente, mais qu’elle est omniprésente dans différents aspects de la vie d’une personne autochtone ajoute-t-il.

Finalement, la Nation Nishnawbe Aski, qui représente les 49 Premières Nations isolées du Nord de l’Ontario, est satisfaite d’apprendre que les détails de l’entente tiennent compte des spécificités des communautés autochtones éloignées.

Sur le territoire de l’organisation, plusieurs communautés peuvent seulement être rejointes par avion.

Le financement accordé pour ce genre de service n’a historiquement pas tenu compte des coûts associés à la prestation de soins de santé dans les communautés éloignées , peut-on lire dans un communiqué de presse partagé mardi.

L’entente nous permettra d’obtenir plus de financement pour que nos membres aient accès à des services de qualité , estime la NAN.

Patsy Corbiere est d’avis que l’indemnisation devrait d’abord et avant tout être accompagnée de la mise en place d’infrastructures sociales qui faciliteront la guérison.

Ça me brise le cœur de voir que le gouvernement pense que l’argent va régler ce problème , relate-t-elle.

« On peut donner 10 000 $ à une famille, et ce sera dépensé en un mois. Et après? Les problèmes d’abus de substance, d'alcoolisme et de traumatismes intergénérationnels seront toujours présents. »