La soup joumou, le plat national qui rassemble les Haïtiens

Pour Yasmine Guillaume, Sherbrookoise dont les parents sont originaires d'Haïti, c’est la soupe de la liberté. Pour le Sherbrookois Kerwins Saint-Jean, lui aussi de parents haïtiens, c'est le repas qui favorise les discussions pour découvrir cette culture. Et dans les deux cas, c'est plus qu’un plat : c’est le trait d’union entre les Haïtiens.

La soupe au giraumon, également appelée soup joumou en créole, représente le symbole culinaire de l’indépendance d'Haïti. Ce plat traditionnel, à haute valeur historique, est inscrit depuis décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco.

Le plat national se savoure traditionnellement le premier jour de l'An, une journée célébrée également comme le Jour de l’indépendance en Haïti. C’est un moment où les Haïtiens se rencontrent, soit en famille ou en groupe, pour consommer la soup joumou.

Yasmine Guillaume n’a pas encore visité le pays de ses parents, mais elle s'intéresse beaucoup à son histoire et la gastronomie haïtienne. La soup joumou m’a permise de me connecter a mes racines identitaires , confie-t-elle.

Kervins Saint-Jean a commencé à apprendre l’histoire du pays de ses ancêtres en s’intéressant à ce plat national. Tout comme Yasmine Guillaume, il n’ a pas mis les pieds sur le sol haïtien. Les retrouvailles et les discussions avec des membres de sa famille, le jour de l’An, lui offrent toujours la possibilité de découvrir l’histoire d'Haïti. Une transmission orale qui se fait au goût culinaire et qui nous pousse à connaître un peu plus de ce pays , raconte-t-il.

Une valeur historique

Le plat est consommé partout à travers le pays caribéen, tant dans les zones rurales qu’urbaines. Des organismes communautaires et des églises participent à la fête en distribuant ce plat dans leur secteur.

Esclaves jusqu’en 1804, les Haïtiens n’avaient pas le droit de manger la soup joumou lorsqu’ils cultivaient la courge, un produit essentiel dans la préparation de ce mets.

Ce n’est que le 1er janvier 1804 qu’ils ont pu y goûter pour la première fois. Marie-Claire Heureuse Félicité, la femme de Jean Jacques Dessalines, premier dirigeant haïtien, avait fait préparer ce plat pour marquer la rupture à la suite de la bataille des Vertières, qui a consacré la défaite de l'armée française face aux esclaves, le 18 novembre 1803. Elle avait ensuite fait distribuer la soupe aux Haïtiens dans une ambiance festive.

Les ingrédients de la soup joumou (pour huit personnes) 450 g de boeuf de haut de surlonge, coupé en dé

1 c. à s. de jus de citron vert

2 gousses d'ail, hachées

1 à 2 piments

200 g de macaroni

2 c. à thé d'épices au goût

2 c. à soupe d'huile d'olive

Sel d'oignon et d'ail, au goût

2 carottes, pelées et coupées en dés

2 branches de céleri, coupées en dés

1 blanc de poireau, émincé

3 oignons verts, émincés

1 courge giraumon d'environ 1,4 kg, pelée et râpée

1,5 litre de bouillon de poulet, environ

2 pommes de terre, pelées et coupées en gros cubes

1 patate douce, pelée et coupée en gros cubes (facultatif)

3 c. à s. de persil plat ciselé

Les ingrédients utilisés pour préparer la soupe au giraumon. Photo : Gracieuseté de Gaspard Dorélien

Une recette qui a évolué au fil des ans

Plus de 200 ans plus tard, les Haïtiens restent attachés à cette tradition, affirme le journaliste haïtien Gaspard Dorélien, qui s’est reconverti en chef de cuisine. Il a d'ailleurs soutenu la démarche pour que le plat soit déclaré patrimoine immatériel de l'humanité.

La recette pour faire la soup joumou a toutefois évolué avec le temps, reconnaît-il. Nos ancêtres n'utilisaient pas vraiment de la viande. Aujourd’hui, il est inconcevable de réaliser ce plat sans viande , déclare-t-il.

Gaspard Dorélien soutient qu'il est facile de préparer cette soupe en une heure. Le travail en cuisine commence avec la préparation des ingrédients comme la courge (le joumou), les choux, le céleri, l’oseille, les pâtes, et des assaisonnements, comme le piment.

Une fois que la viande est bien cuite, on va s’occuper du joumou. Après la cuisson, on va le broyer et le passer à la passoire pour être rajouté ensuite dans la marmite. On met les autres ingrédients au fur et à mesure et on laisse mariner pendant quelques bonnes minutes. Et c’est la soup joumou , indique le chef Mr Dorelien.

S'il s'agit d'un un plat mangé traditionnellement le premier jour de l'An, les Haïtiens se donnent la liberté de le consommer à n'importe quel moment de l’année. Il suffit d’en avoir envie et on prépare sa soupe , lance Yasmine Guillaume, qui a appris la recette de ses parents.