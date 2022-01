Un déferlement de vagues attendu aux Îles-de-la-Madeleine

Selon Environnement Canada, des vents et les grandes marées de janvier pourraient causer un déferlement de vagues aux Îles-de-la-Madeleine dans la nuit du mercredi à jeudi.

Le météorologue à Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, soutient qu'il y a un potentiel de tempête vers minuit.

Pour les secteurs plus au sud, vers les Îles-de-la-Madeleine, c’est essentiellement de la pluie qu’on va recevoir et de forts vents entre 70 et 90 kilomètres à l'heure à partir de mercredi soir. Tout cela va se jumeler à la marée haute qui va avoir lieu vers minuit , a-t-il indiqué en entrevue à Bon pied, bonne heure mercredi matin.

« Il va y avoir une surcote en raison des vents et de la pression atmosphérique. Les vents vont générer des vagues de deux à trois mètres. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada

Selon lui, des débordements mineurs sont à prévoir en raison du déferlement des vagues.

Il anticipe également un autre tempête de vendredi à samedi. L'archipel madelinot pourraient de nouveau être touchées.

Avec la collaboration d’Émilie Gagné