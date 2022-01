Dans la mode présentement, il y a tellement de choix, tellement d'exigences de la part des jeunes, tellement d'influences qui viennent de l'extérieur qu'il me semble que ça devient très difficile de choisir des vêtements , affirme l’animateur Normand Harvey à l’émission Au jour le jour du 21 mai 1984.

À ces côtés, la coordonnatrice de mode Francine Potvin lui propose de présenter des options pour cette catégorie souvent oubliée dans les défilés de mode : celle des 13 à 17 ans.

Au jour le jour, 21 mai 1984

En préparation à ce défilé de mode pour adolescents, la coordonnatrice de mode a réfléchi à des ensembles qui offrent un bon rapport qualité-prix afin de respecter le budget limité des étudiants. La clé est de mettre l’accent sur les accessoires, souligne-t-elle.

En ce printemps 1984, les mannequins Kelly, Francesca et Eddy enfilent des tenues largement influencées par les deux vedettes musicales de l’heure : Boy George et Michael Jackson.

Les couleurs sont vives, le pantalon se porte au mollet et le jeans est plus fort que jamais dans le bleu délavé .

Francine Potvin propose pour les jeunes des vêtements amples, confortables et faciles à combiner qu’elle agence avec des ceintures et des foulards qui, une fois roulés, donnent l’effet de bijoux.

C’est beaucoup de ceintures , observe l’animateur Normand Harvey, qui apprécie tout particulièrement le retour de la veste aviateur qui peut se porter sans manches.

Au jour le jour, 5 novembre 1984

À l’émission Au jour le jour du 5 novembre 1984, l’animatrice Dominique Lajeunesse suggère pour sa part de catégoriser les mouvements de mode chez les adolescents afin de s’y retrouver.

Les modes des jeunes ne sont pas dictées par les stylistes, les designers ou l’industrie de la mode, expose d’abord Anne Poliquin en amorçant sa chronique. Ce sont des modes qui naissent dans la rue, influencées par des idéologies, des courants musicaux ou des artistes.

Lorsque les jeunes adoptent un nouveau style, il sera cependant rapidement récupéré par l’industrie, précise-t-elle. Le mouvement hip-hop, apparu dans les rues de New York à travers le breakdance, en est un bon exemple, alors que plusieurs lignes de vêtements se préparent maintenant à lancer des collections qui s’en inspirent.

Tout comme dans les années 70, les mouvements de mode chez les jeunes se forment souvent en réaction avec la société et les plus âgés. Ils sont cependant de plus en plus éphémères avec une durée de vie d’un ou deux ans au maximum, affirme la chroniqueuse Anne Poliquin.

Cette dernière dégage tout de même quatre grands courants vestimentaires dans lesquels les jeunes iront piger des éléments de style pour se démarquer : le hip-hop, le bon chic bon genre (BCBG), le néo-punk et le pop moderne.

Actuel, 30 septembre 1987

À l’émission Actuel du 30 septembre 1987, la journaliste Liliane Besner s’intéresse à son tour à l’importance pour les jeunes d’adopter un style vestimentaire.

Les adolescents qu’elle rencontre se définissent comme preppy, punk ou alternatif.

Être preppy – la version collégienne du BCBG –, c'est l'une des cent façons d'appartenir à un groupe, observe la journaliste. À l’école, on magasine un style, on cherche un look, une mentalité qui nous sied, mais surtout, on veut se rassembler.

Qu'est-ce que je mets lors de la première journée d'école? Voilà la question que se posent la plupart de ces jeunes qui se préoccupent de leur image.

Mon look, il représente mon caractère , exprime une étudiante du Collège Brébeuf. Si je suis de bonne humeur, je vais m'habiller d'une certaine façon, et si je suis de mauvaise humeur, je vais m'habiller d'une autre façon.

Moi, ma façon de m’habiller, c’est juste important pour être confortable. Je n'ai pas de message à passer avec la façon dont je m'habille , précise une autre.

Sur la piste de danse du 13e ciel, une discothèque ouverte tout spécialement pour leur catégorie d’âge, tous les styles finissent d’ailleurs par se rencontrer.

Au jour le jour, 12 avril 1989

Finalement, les années 80 verront naître une tendance mode particulièrement prisée par les plus jeunes : le fluorescent.

Le chroniqueur Manuel Hurtubise présente à l'animatrice Dominique Lajeunesse cette grande nouveauté à l’émission Au jour le jour du 12 avril 1989.

Tous les magasins en sont imprégnés , mentionne le chroniqueur, qui présente plus spécialement des accessoires mode et des vêtements de sport.

Les couleurs de base de cette nouvelle tendance sont le rose fluo, le jaune fluo, le vert fluo et le bleu fluo agencés avec du noir pour créer des contrastes.

Cuissards, jupettes, bottines, ceintures, les touches de fluo se trouvent sur tout ce qui se porte. Le motif de petit bonhomme au sourire acide est aussi omniprésent sur les accessoires.

Manuel Hurtubise a un faible pour les vêtements de la marque Body Glove qui mettent le corps en valeur en créant des accents. Ça colle, ça moule, ça vous va comme un gant.

Tous les sports d'été vont se pratiquer dans les couleurs fluo , prédit-il.

En cette année 1989, pour ceux qui hésiteraient encore à plonger dans cette tendance, le chroniqueur précise qu’ il y a moyen d’être fluo et d’être classique .