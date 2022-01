La perpétuité pour un meurtrier de Windsor

Durant le procès, on a appris que Jitesh Bhogal était entré dans l'appartement de la victime le 10 juin 2018. Il est entré dans la chambre à coucher de la victime, a mis ses mains sur sa bouche et son nez jusqu'à ce qu'elle arrête de crier.

Tout cela s'est passé pendant que le fils d’Autumn Taggart était à la maison, dans la pièce voisine. Il avait neuf ans à l'époque et a déclaré lors du procès qu'il avait entendu sa mère crier.

Jitesh Bhogal a expliqué qu'il avait dû grimper à l'extérieur du bâtiment, sur le balcon, pour accéder à l'appartement de la victime au troisième étage. Photo : CBC News

Un jury a déclaré Bhogal coupable de meurtre au premier degré le mois dernier et a également conclu qu'il avait commis une agression sexuelle.

L'audience de détermination de la peine était entièrement virtuelle en raison des restrictions liées à la COVID-19.

Une famille dévastée par la douleur et la peur

La juge de la Cour supérieure Renee Pomerance a condamné Bhogal à une peine à perpétuité, au prélèvement d'un échantillon d'ADN et à une interdiction à vie d'accès aux armes à feu.

Mercredi, devant le tribunal, plusieurs déclarations ont été lues, dont celle de Tammy Spratt, la mère biologique de la victime, présentée par le procureur de la Couronne.

Mme Spratt a décrit sa fille comme une personne belle, pleine d'esprit, extrêmement intelligente, très drôle, parfois impertinente et qui avait des opinions bien arrêtées sur beaucoup de choses dans la vie .

L'une des cousines de la victime, Terra Armstrong, a expliqué en détail comment sa vie a basculé après avoir appris ce qui est arrivé à Mme Taggart. Au cours du procès, je me suis effondrée en tant que Terra. Je me suis effondrée en tant que mère. Je me suis effondrée en tant qu'épouse. C'était comme si je vivais en dehors de mon propre corps , a-t-elle déclaré. Ils m'ont vu m'effondrer émotionnellement. Ils m'ont vu ne pas vouloir sortir du lit. J'avais l'impression d'avoir mille briques attachées à mes pieds et je ne pouvais tout simplement pas bouger.

Mme Armstrong a ajouté que la mort de sa cousine et les procédures judiciaires avaient eu un impact émotionnel inimaginable sur elle et qu'elle avait commencé à boire pour tuer ma douleur .

Tout en retenant ses larmes, celle-ci a affirmé qu'elle vivait dans la peur depuis que sa cousine a été assassinée.

J'avais une immense peur que quelqu'un vienne chez moi. Je vérifiais les placards, sous mon lit, et cherchais les endroits où les gens pouvaient se cacher , a-t-elle indiqué.

Elle a décrit à quel point son cœur lui faisait mal, une douleur qu'elle n'avait jamais connue auparavant.

Jessee Brown, une autre cousine d’Autumn Taggart, a raconté l'horreur d'avoir dû aller récupérer des effets personnels dans l'appartement de sa cousine.

Nous sommes vidées, traumatisées, apeurées et épuisées. Aucune fête ne sera plus jamais la même , a indiqué Mme Brown.

Avec les informations de CBC News