La nouvelle stratégie de dépistage et d’isolement entre en vigueur en Outaouais

Depuis mercredi matin, se faire dépister pour la COVID-19 n’est plus possible pour tous en Outaouais, comme partout au Québec, alors que la région rapporte 781 nouveaux cas dans les dernières 24 heures.

Les dépistages sont désormais effectués de manière prioritaire en raison de la hausse marquée du nombre de cas d’infection au variant Omicron , induisant une augmentation considérable de la demande de tests en clinique de dépistage et des délais importants , a précisé, mardi, dans un communiqué, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Parmi les populations prioritaires admissibles à un test PCR en clinique de dépistage, on compte les personnes symptomatiques hospitalisées, les personnes issues des communautés des Premières Nations ou se rendant auprès d’elles pour y travailler, ainsi que les personnes travaillant en milieu hospitalier, dans les établissements de soins de longue durée et dans les lieux et établissements d’hébergement collectif.

La gestion des cas et des contacts est également modifiée. Les personnes symptomatiques, mais non admissibles à un test PCR, devront opter pour des tests rapides. En cas d’impossibilité d’accès à ces tests offerts en pharmacie, elles devront s’isoler cinq jours pour les personnes vaccinées, sous réserve que les symptômes s’améliorent. Si les conditions ne sont pas remplies, l’isolement devra être de 10 jours, comme auparavant , recommande le ministère.

Légère baisse des cas en Outaouais

C'est dans ce contexte que l’Outaouais enregistre, mercredi, 781 nouveaux cas, rapporte l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), un chiffre en légère baisse comparativement aux 992 nouveaux cas de COVID-19 comptabilisés mardi.

Actuellement, 42 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID en Outaouais, dont trois se trouvent aux soins intensifs, selon les plus récentes données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Depuis le début de la pandémie, quelque 25 893 personnes ont été infectées par le virus dans la région.

L’Institut national de santé publique du Québec INSPQ fait par ailleurs état de 7334 cas actifs dans la région. L’Outaouais n’enregistre en revanche aucun nouveau décès. Jusqu'ici, 224 personnes sont décédées des conséquences de la COVID.

Au Québec, on compte 14 486 nouveaux cas déclarés de COVID-19 et 39 nouveaux décès, selon le dernier bilan de la santé publique du Québec.

Plus de personnes positives à la COVID-19 hospitalisées à Ottawa

Du côté de la capitale fédérale, Santé publique Ottawa (SPO) annonce, mercredi, 515 nouveaux cas.

Les hospitalisations ont augmenté, passant de 26 personnes déclarées positives à la COVID-19 hospitalisées, mardi, à 32 mercredi. De ces derniers patients, quatre nécessitent un traitement à l’unité des soins intensifs.

Au total, 46 456 personnes ont été touchées par le virus à Ottawa depuis le début de la pandémie.

On compte par ailleurs 8015 cas actifs, selon Santé publique Ottawa SPO , mais aucun nouveau décès.

Près de 300 nouveaux cas dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte 289 nouvelles infections, mercredi, ce qui porte le bilan à 9615 cas de COVID-19 depuis février 2020.

L'est ontarien compte actuellement 2592 cas actifs et 17 personnes hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs.

Le BSEO indique que 16 éclosions sont en cours sur son territoire. Le nombre de décès liés à la pandémie ne change pas, à 135.



Pour l’ensemble de la province, Santé publique Ontario annonce, mercredi, 11 582 nouveaux cas de COVID-19 et 14 nouveaux décès. Les hospitalisations en Ontario ont pour leur part augmenté de plus de 60 % en un jour. Le chiffre lié aux nouveaux cas serait en deçà de la réalité selon les autorités, en raison de l'accès limité aux tests de dépistage PCR.