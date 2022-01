La plupart des Manitobains pourront désormais seulement obtenir un test rapide

Les autorités sanitaires annoncent que la plupart des Manitobains de plus de 5 ans avec des symptômes de COVID-19 recevront un test rapide plutôt qu’un test PCR. Cette mesure vise à préserver la capacité d’analyse des laboratoires de la province.

Le taux de positivité des tests sur cinq jours est désormais de 40,3 % au Manitoba. Cependant, depuis que la province effectue un tri des personnes qui peuvent obtenir un test de dépistage, ce chiffre n’est plus comparable au taux de positivité avant cette mesure.

Avant l’annonce de nouveaux critères pour l’obtention de tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR mercredi, la province proposait déjà à certaines personnes d’effectuer un test rapide et de seulement obtenir un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR si le test rapide était positif.

Ainsi, il est normal que le taux de positivité soit plus élevé, a expliqué le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, lors d’une conférence de presse en décembre.

Par ailleurs, le Manitoba enregistre 1790 nouveaux cas de COVID-19 mercredi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Or, en raison du nombre de personnes qui reçoivent un résultat positif à un test de dépistage rapide et des infections asymptomatiques, ce chiffre est une sous-représentation du nombre réel de cas dans la province.

Les soins hospitaliers débordés

Le Manitoba enregistre 252 hospitalisations liées à la COVID-19, dont 30 personnes aux soins intensifs.

Avant la pandémie, le Manitoba disposait d’une capacité de base de 72 lits aux soins intensifs. Or, à minuit mardi soir, 92 Manitobains, toutes conditions médicales confondues, se trouvaient aux soins intensifs.

Des chirurgies et des tests diagnostiques jugés non urgents continuent d’être annulés dans la province afin de libérer du personnel soignant dans le but d’aider les patients atteints de COVID-19.

Selon l’association des médecins du Manitoba, Doctors Manitoba, plus de 152 000 procédures ont été annulées en date du 8 décembre.

Deux nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont enregistrés au Manitoba, ce qui porte à 1402 le nombre total de victimes du virus dans la province.

Faits saillants : 18 844 cas actifs

68 804 personnes guéries à ce jour

252 personnes à l’hôpital, dont 30 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1402

Depuis le début du mois de février 2020, 1 299 234 tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués, dont 4822 mardi.

Les nouvelles infections portent à 89 050 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie.