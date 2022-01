Hôpital général de Hawkesbury: la fermeture de l’urgence envisagée la nuit

C’est ce qui ressort d’une note de service envoyée aux employés vendredi dernier, la veille du Jour de l’an, dans laquelle on décrit une situation plus grave qu’elle ne l’a jamais été au cours de la pandémie .

Si la fermeture de l’urgence devait se concrétiser, cela constituerait une première dans toute l’histoire de l’établissement hospitalier plus que centenaire.

Rappelons que ce scénario est envisagé, alors que l’Hôpital général de Hawkesbury HGH a déjà été forcé de réduire certains services à cause d’une importante pénurie de personnel clinique en novembre dernier.

Ainsi, l’établissement fait appel à tous ses employés capables de travailler pour pallier le manque de personnel, les invitant à prendre des quarts de travail supplémentaires dès aujourd’hui et dans les semaines à venir [...] , peut-on lire dans la note de service.

Ce message s’adresse notamment au personnel infirmier, de même qu’aux employés de l’entretien ménager et des services alimentaires.

Toutefois, rien n’indique à l’heure actuelle que l’Hôpital général de Hawkesbury HGH a dû se rabattre sur ce scénario au cours des derniers jours.

Malgré nos demandes répétées, il a été impossible d’obtenir jusqu’à présent des commentaires de la direction de l’Hôpital général de Hawkesbury HGH .

Des hôpitaux sous pression

Cette situation n’est toutefois pas unique à l’Hôpital général de Hawkesbury HGH .

Les trois autres hôpitaux du territoire desservi par le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) font aussi face, sans exception, à des choix difficiles.

Sans commenter spécifiquement le cas de l’Hôpital général de Hawkesbury HGH , le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO , le Dr Paul Roumeliotis, indique que les autorités sanitaires font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter la fermeture des urgences.

Bien entendu, le plan de contingence visant à éviter les bris de services à la population en tient compte.

Le Dr Roumeliotis mentionne entre autres la récente décision du gouvernement ontarien de réduire à cinq jours la durée d’isolement des personnes infectées à la COVID-19 qui sont vaccinées.

Le médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, Dr Paul Roumeliotis. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Nous ne sommes pas encore rendus au même point qu’au Québec où les travailleurs de la santé asymptomatiques peuvent aller travailler. Toutefois, [si la situation sanitaire devait se dégrader davantage], ça demeure une possibilité , explique-t-il.

Avec un taux de positivité à la COVID-19 avoisinant 30% dans la région, rares sont les milieux de travail qui sont épargnés par la vague Omicron , poursuit le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO .

Vous pouvez voir comment ça peut affecter, non seulement nos hôpitaux, mais les autres services essentiels dans notre région [comme les pompiers, les paramédics et les policiers] , ajoute celui-ci.

Le grand patron du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO espère que les nouvelles mesures imposées par le gouvernement ontarien permettront d’étaler le nombre de nouveaux cas sur une plus longue période de temps.

On veut que [cette période] soit prolongée. Pas dans une semaine, mais peut-être dans un mois, un mois et demi. Parce que c’est inévitable qu’on va avoir beaucoup de monde avec une infection , conclut le Dr Roumeliotis.