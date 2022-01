Des sacs à dos de lecture à emprunter pour le développement des enfants

Les sacs à dos contiennent chacun une dizaine de livres rassemblés sous une thématique, comme les superhéros, les licornes ou la science.

Ces sacs sont convoités alors que le retour en classe est reporté en raison de la pandémie.

Les huit sacs ont tous été empruntés et réservés. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Véronique Poulin, qui a emprunté l'un de ces sacs pour son fils Mathis, 9 ans, salue l’initiative puisqu’elle permet de faire une activité à la maison et de découvrir une variété de livres.

C’est une façon intéressante de faire découvrir la lecture aux enfants parce que d'emblée, ce n’est peut-être pas des livres qu’ils auraient choisi , témoigne Véronique Poulin lors d'une sortie à la bibliothèque avec son fils.

À l’école, j’aurais plus choisi des bandes dessinées BD , renchérit Mathis Arsenault aux côtés de sa mère.

Celle-ci encourage cette activité ludique auprès de son fils également pour lui faire prendre une pause des écrans.

C'est bon pour les yeux et le cerveau d’arrêter les écrans de temps en temps parce que c’est facile, ils sont partout , s'exclame-t-elle.

La responsable culture et bibliothèque pour la Ville de Baie-Comeau, Marie Amiot, explique que la bibliothèque Alice-Lane a eu l’idée de mettre ces sacs à dos thématiques à la disposition des petits lecteurs pour rejoindre les différents intérêts des enfants.

On couvre l’aspect ludique avec les livres pour l’apprentissage du langage. Mais on va plus loin avec les sacs à dos thématiques. On essaie de mettre de tout. C’est comme si tu avais ta petite bibliothèque que tu apportais chez toi , souligne Mme Amiot.

Les bienfaits de la littératie familiale

L’orthophoniste et professeure au département d’orthophonie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Jessica Lesage, rappelle l’importance d’encourager la lecture chez les enfants pour leur développement. Ces moments passés autour d'un livre permettent aussi de renforcer le lien entre le parent et l’enfant.

L’orthophoniste et professeure au département d’orthophonie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Jessica Lesage. Photo : Image : Josée Beaulieu

On connaît les bienfaits sur le développement cognitif, langagier, mais aussi affectif. Le fait d’apporter comme ça les livres à la maison [...] ça fait en sorte qu’on a le temps, même si ce sont de courts moments, de passer un moment parent/enfant (ou un adulte significatif) autour du livre , soulève l'orthophoniste Jessica Lesage.

Un encadrement lacunaire de cette activité à la maison peut occasionner un ralentissement des habiletés en lecture et en écriture chez les enfants. La lecture est souvent délaissée une fois hors du cadre scolaire alors que les enfants sont davantage appelés à rester à la maison depuis le début de la pandémie.

« Les semaines passées à la maison dans les endroits où l'on encourage un peu moins la lecture, est-ce qu’il y a un ralentissement? Peut-être. » — Une citation de Jessica Lesage, orthophoniste et professeure au département d’orthophonie à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Je n’ai pas encore lu d’études sur l’effet de la pandémie sur la littératie familiale. Ce qui est documenté, c’est plus l’effet de l’été. Auprès des enfants, il y a une perte, un ralentissement qui se fait s’il n’y a pas cet encouragement-là , explique Mme Lesage en entrevue.

La bibliothèque Alice-Lane souhaite rendre disponibles près d’une vingtaine de sacs à dos de lecture d’ici la fin du mois de janvier et également offrir une version en anglais.

Dernièrement, le personnel a doublé son inventaire de jeux pour que les utilisateurs puissent les emprunter et les apporter à la maison. Auparavant, les jeux servaient davantage aux ateliers Biblio-Jeux proposés à la bibliothèque supervisés par des orthophonistes.

Les bibliothèques de la province peuvent d'ailleurs continuer à accueillir les lecteurs, petits et grands, et ce, même le dimanche.