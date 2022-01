Une citoyenne fait un don de 60 tests rapides à la résidence La Diligence

Claudette Bourgault, présidente du conseil d'administration de la résidence, affirme que d'autres citoyens lui ont aussi téléphoné pour offrir, au besoin, des tests rapides obtenus en pharmacie. J'ai pris tous leurs noms, et si jamais on en a besoin, je vais les appeler et on fera le tour pour ramasser les tests.

Cette dernière déplorait être incapable de joindre la Direction de la santé publique de l’Estrie pour obtenir un soutien et un accès au dépistage.

Elle affirme que cet élan de solidarité est plus qu'apprécié.

C’est un gros plus parce que nous n'avions plus de tests. J'ai aussi parlé avec mon pharmacien, pour qu'il me donne des conseils. Il m'a indiqué comment procéder , mentionne Mme Bourgault, ajoutant qu'elle suit également toutes les procédures qui étaient en place en 2020.

J'attends, et si jamais j'ai un appel de la santé publique, on parlera avec eux. Et s'il y a des choses à changer, on changera , affirme-t-elle.

« Je suis restée très surprise [de ce don]. Tout était bien scellé, tout était conforme. J’en suis vraiment reconnaissante, vous ne savez pas comment! La population est très solidaire avec nous. » — Une citation de Claudette Bourgault, président du C. A. de la résidence Diligence

Claudette Bourgault, la présidente du conseil d'administration de la coopérative d'habitation la Diligence, est très reconnaissante de l'élan de solidarité de la population. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

ineElle souligne que pour le moment, un seul autre résident a mentionné avoir de légers symptômes et on va lui faire passer un test . Les 47 résidents de La Diligence sont toujours isolés dans leur appartement, et les visites sont interdites jusqu'à nouvel ordre.

La santé publique n'a toujours pas répondu à nos demandes d'information.