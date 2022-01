Moins de neige qu’à l’habitude en décembre sur l’Est-du-Québec

Par exemple, il est tombé seulement 42 centimètres de neige à Gaspé, alors que la moyenne pour décembre dans cette ville se situe à 75 centimètres.

Mont-Joli n'a reçu que 32 centimètres de neige en décembre. La normale atteint plus du double, soit à 70 centimètres.

En fait, pour Gaspé, Mont-Joli, les Îles-de-la-Madeleine et Sept-Îles, la quantité de précipitations reçue en décembre se situe sous la moyenne.

Quantité de neige reçue en décembre 2021 par rapport à la moyenne Quantité de neige reçue en décembre 2021 par rapport à la moyenne Villes Quantité de précipitations reçues en décembre 2021 (mm) Normale pour décembre (mm) Gaspé 70,0 116,9 Mont-Joli 77,0 82,2 Îles-de-la-Madeleine 84,7 94,3 Sept-Îles 91,7 99,4

Le mois de décembre a également été plus doux qu'à l'habitude dans l'Est-du-Québec.

La température moyenne se situe à -5,8 degrés Celsius pour décembre 2021 à Mont-Joli. C'est un peu moins de 2 degrés de plus que la moyenne mensuelle dans cette ville pour ce mois. La normale s'établit à -7,3 degrés Celsius.

Gaspé, Sept-Îles et les Îles-de-la-Madeleine ont elles aussi connu un mois de décembre plus doux avec une moyenne de température mensuelle plus élevée de 2 à 3 degrés Celsius par rapport à la normale.

Des écarts de 1 à 3 degrés par rapport à la normale ont aussi été observés au sud du Québec.

Les températures moyennes enregistrées en décembre dans l'Est-du-Québec ont été de un à trois degrés au-dessus des normales. Photo : Radio-Canada

Le Grand-Nord du Québec a quant à lui connu un écart de 4 degrés au-dessus de la normale pour décembre.

Environnement Canada souligne qu'une période de temps doux a marqué le mois dernier et s'est étendue du 11 au 18 décembre.

Des épisodes de pluie verglaçante ont aussi marqué plusieurs régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent.

De forts vents ont aussi causé quelques pannes de courant électriques à la mi-décembre.