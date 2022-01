Le banc des Américains, terrain de jeux des scientifiques

C’est en mars 2019 que le talus marin, de 1000 km2, situé entre Forillon et l’île Bonaventure, a officiellement obtenu le statut de Zone de protection marine.

Il avait été désigné site d’intérêt en 2011.

Pour en démontrer la valeur écologique, le territoire avait fait l’objet de premières caractérisations autour de 2009. Plusieurs consultations auprès des communautés et d’autres travaux de recherche ont suivi avant d’en arriver à son statut d’aire protégée.

Mais le travail ne s’arrête pas là.

C’est même tout le contraire puisqu’après avoir terminé les travaux de caractérisation, les scientifiques de Pêches et Océans Canada doivent maintenant s'assurer que les mesures de protection sont efficaces.

La configuration particulière du site, la richesse des nutriments et la diversité des habitats attirent une faune abondante parmi laquelle plusieurs espèces en déclin. Photo : AFP / Reuters

Les mesures de conservation visaient trois objectifs, rappelle Renée Gagné, de la division de planification et de la conservation marine pour Pêches et Océans, responsable de la gestion de l’aire marine protégée du banc des Américains.

On voulait, poursuit la gestionnaire, protéger les fonds marins, donc l’habitat benthique, l’habitat pélagique, donc la colonne d’eau, rétablir les espèces en péril dont les baleines et les loups de mer. Donc avec tout ça, on discute de mesures de conservation qui vont nous permettre de protéger ce qu’on veut protéger, d’atteindre nos objectifs de conservation.

Imagerie des fonds marins

Plusieurs des travaux effectués en amont de la désignation se poursuivent afin d’assurer un suivi écologique des espèces et des sites que souhaite protéger le ministère, indique Geneviève Faille, biologiste en sciences aquatiques, au département des sciences de Pêches et Océans Canada.

Crête, falaises escarpées, plaines, le fond marin du banc des Américains rassemble une diversité d’habitats qui en fait un lieu d’observation particulièrement riche.

Le lieu est fréquenté par de nombreuses espèces de poissons menacées ou en péril comme le loup atlantique, le loup tacheté et le loup à tête large ainsi que par de grands mammifères marins dont les populations sont en déclin ou menacées comme les baleines bleues ou les baleines noires de l’Atlantique Nord.

Geneviève Faille, qui travaille principalement sur les aires protégées et les zones de conservation, mène entre autres un programme d’imagerie sous-marine.

La recherche documente le fond marin avec des vidéos et des photos grâce à différents outils. Ainsi un traîneau benthique, équipé de caméras, est tracté sur le fond par un navire. Des caméras aussi sont posées sur différentes parties de la crête, plus fragiles. Les images révèlent les caractéristiques des fonds marins, mais aussi la présence et l'abondance des espèces.

Les chercheurs prennent des photos et des images vidéos qui leur permettent d'explorer les fonds marins du banc des Américains. Photo : Courtoisie : Pêches et Océans Canada

D’autres collègues travaillent aussi avec l’imagerie, mais avec des appâts ce qui permet de capter les images des poissons et autres espèces mobiles.

Le terrain est vaste. Les scientifiques au fil des ans ont tenté d’explorer différents secteurs.

Ces travaux d’imagerie, qui ont commencé en 2012, se raffinent. On est en train de cibler des sites de suivi où les équipes retourneraient au fil des ans pour faire l’inventaire , explique Geneviève Faille.

Les équipes pourraient donc, aux deux ou trois ans, suivre l’évolution des populations et des espèces. On est ici dans le temps long de la recherche. Ça peut prendre dix ans, vingt ans, avant d’avoir une réponse sur l'évolution des communautés sur le fond , commente la biologiste.

D'autres données

Le banc des Américains fait partie des secteurs de collecte du Programme de monitorage de la zone atlantique (PMZA). Les données collectées par le programme, comme la température de l’eau, la salinité, servent à caractériser l’habitat et sont intégrées dans le suivi scientifique.

D’autres recherches se concentrent sur les espèces menacées comme le loup atlantique menées entre autres en plongée sous-marine afin de détecter leur présence dans leur habitat potentiel.

Des tests d’acide désoxyribonucléique ADN sont aussi effectués dans des échantillons d’eau prélevés dans la zone protégée afin de détecter la présence du loup.

Un lieu, deux zones

Sur la carte, le banc des Américains est délimité par un immense carré dont la face orientale part de la pointe de Forillon et s’étend jusqu’à l’ouest de l’île Bonaventure. De la pointe de Forillon partent deux diagonales presque droites qui traversent la zone d’est en ouest. C’est dans cette première zone que se situe la crête.

Cette zone 1 est entièrement protégée de toutes activités commerciales tandis que certaines activités, comme la pêche au crabe ou l’observation des mammifères, demeurent permises dans la zone 2 qui constitue le reste de l’aire protégée.

Le territoire de 1000 km2 a été officiellement désignée comme aire protégée en mars 2019. Photo : Extrait du site de Pêches et Océans Canada

Outre le suivi scientifique et le tourisme commercial, seulement les activités éducatives ou éventuellement le réaménagement d’un habitat demeurent possibles sur le territoire marin.

Hormis la pêche, toutes ces activités doivent toutefois être préalablement autorisées.

Protection et conscientisation

Ce sont des agents des pêches qui patrouillent dans les lieux soit par voie aérienne ou par bateau, explique Renée Gagné. Ils peuvent également faire l’analyse de différentes données de pêche pour assurer un suivi , détaille la responsable.

La protection adéquate des espèces qui fréquentent le banc des Américains peut avoir des effets bénéfiques sur les ressources de l’ensemble du secteur. Si on arrive à bien protéger le secteur, ça peut avoir un effet qu’on appelle un peu de débordement , indique Renée Gagné, gestionnaire de l’aire marine protégée du banc des Américains.

Une meilleure compréhension du rôle joué par ses zones protégées reste un facteur clé de leur réussite. Plus on va en parler, croit Renée Gagné, plus les gens vont être concernés par la préservation de ces secteurs qu’on se doit de protéger pour le futur.

Dans ses cartons, Pêches et Océans Canada envisage la création d’autres aires marines protégées dans le Saint-Laurent, dont entre autres l’ambitieux projet de protéger l’ensemble de l’estuaire ainsi que celui de préserver les 11 sites déjà désignés zones de conservation des coraux et des éponges en 2017.

Un projet existe aussi aux Îles-de-la-Madeleine, mais il est chapeauté par Parcs Canada qui gère déjà, conjointement avec Québec, le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.

Au Canada, 13,9 % des territoires marins canadiens sont protégés par des statuts de conservation. Ottawa ambitionne d’élever cette proportion à 25 % d’ici 2025 et à 30 % d’ici 2030.