COVID-19 : une semaine entière à plus de 100 cas par jour en Gaspésie-Les Îles

Il y a 745 cas actifs dans la région.

Une personne infectée par le virus s'ajoute aux deux personnes toujours hospitalisées dans la région, pour un total de trois hospitalisations.

Sur une note plus encourageante, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS indique que 119 personnes sont dorénavant considérées comme guéries de la maladie et qu'il n'y a aucun décès supplémentaire.

Nombre de cas de COVID-19 dans la région Nombre de cas de COVID-19 dans la région MRC Nombre de cas Avignon 808 (+22) Bonaventure 619 (+17) Rocher-Percé 869 (+25) Côte-de-Gaspé 647 (+13) Haute-Gaspésie 302 (+11) Îles-de-la-Madeleine 173 (+13)

Mardi, 120 cas de COVID-19 avaient été enregistrés par les autorités sanitaires de la Gaspésie.

Depuis le 30 décembre 2021, un total de 753 infections ont été répertoriées sur le territoire.

Dans la région voisine, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent fait état de 345 nouveaux cas, dont 29 dans La Mitis, 35 dans La Matanie et 14 dans La Matapédia.

À l'échelle provinciale, 14 486 nouveaux cas de COVID-19 et 39 décès supplémentaires ont été recensés au cours des 24 dernières heures par la santé publique.