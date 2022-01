Le lac Clair fait le bonheur des patineurs et des fondeurs

Le lac Clair à Saint-David-de-Falardeau offre encore cette année une alternative aux amateurs de plein air qui cherchent à se dégourdir les jambes. Un anneau de glace et une piste de ski de fond ont été aménagés sur la surface gelée.

Le sentier glacé de trois kilomètres fait le bonheur des patineurs. Son entretien est assuré par des bénévoles qui résident aux alentours, dont Stéphane Tremblay. On le fait par plaisir, explique-t-il. On le fait autant pour nous que pour tout le monde.

Stéphane Tremblay est aidé de quatre ou cinq autres bénévoles pour entretenir l'anneau de glace. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Une petite zamboni a même été construite pour glacer le sentier en l’arrosant.

La meilleure façon d’accéder à l’anneau de glace est de stationner sa voiture dans le Chemin 1 du lac Clair ou à proximité du pont du Valinouët. L’endroit est accessible gratuitement.

Des groupes, comme la famille Jalbert de Saint-Honoré, profitent des belles journées du début janvier pour se délier les jambes sur le lac Clair. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Quant au sentier destiné aux fondeurs, il s’étend sur une dizaine de kilomètres. On n’y retrouve aucune pente puisqu’il est aménagé complètement sur le lac. Pour les débutants et les personnes plus âgées, c’est parfait , indique M. Tremblay.

Un sentier pour les fondeurs a aussi été tracé à proximité de l'anneau de glace. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Des sentiers de raquettes ont aussi été aménagés autour du lac.

Chacune de ces initiatives est chapeautée par les membres de l’Association des propriétaires du lac Clair.