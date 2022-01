Les hospitalisations liées à la COVID-19 en forte hausse sur la Côte-Nord

Le dernier bilan démontre que les établissements de santé de la Côte-Nord, qui ne disposent que de six lits dédiés à la COVID-19, s’approchent rapidement de la limite hospitalière régionale.

Si cette limite était dépassée, les hôpitaux n’auraient d'autre choix que de transférer ces patients à l’extérieur de la région.

Mais le directeur régional de la santé publique, le Dr Richard Fachehoun, craint que les autres hôpitaux de la province soient bientôt à leur tour rapidement saturés par les cas de patients atteints de la COVID-19.

La capacité d'accueil des zones dédiées aux patients atteints de la COVID-19, comme ici à l'hôpital de Sept-Îles, est limitée (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Fage

Une possibilité inquiétante qui forcerait les hôpitaux de la Côte-Nord à garder sur place les patients plus gravement atteints par la COVID-19.

Et avec les cas qui augmentent partout sur le territoire, cette possibilité devient de plus en plus tangible, a expliqué le Dr Fachehoun au micro de l’émission Bonjour la Côte.

On a une tendance qui est vraiment lourde actuellement. On a une centaine de cas par jour. Or, on sait que le risque d’hospitalisation est autour de 1 %. Alors à chaque centaine de cas, on a un risque d’une hospitalisation. On anticipe donc une augmentation dans la région , explique-t-il.

La flambée se poursuit

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord recense 133 nouvelles infections à la COVID-19 mercredi.

Au total, 952 cas sont considérés comme actifs sur le territoire.

Du jamais vu depuis le début de la pandémie.

« La situation est vraiment critique sur Côte-Nord. » — Une citation de Dr Richard Fachehoun

Ce sont les Municipalité régionale de comté MRC de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord qui sont les plus touchées par cette flambée des infections, avec 464 cas actifs.

Le secteur de Sept-Îles compte quant à lui 256 cas actifs, et Port-Cartier en compte 66.

La Basse-Côte-Nord connaît une légère stabilité du nombre de cas actifs avec un total de 49. Il s’agit d’une augmentation d’un seul cas depuis les 24 dernières heures.

Un total de 38 cas sont actifs dans Caniapiscau et 23 le sont dans la communauté crie de Kawawachikamach.

La Minganie compte 36 cas actifs de la maladie.

Éclosions

Deux nouvelles éclosions touchent des établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord.

Moins de cinq travailleurs du Centre hospitalier de soins longue durée CHSLD de Sept-Îles ont été déclarés positifs à la COVID-19. Cette éclosion a toutefois épargné les résidents de l’établissement pour le moment.

L’hôpital Le Royer de Baie-Comeau est aussi touché par une éclosion qui concerne moins de cinq travailleurs et quelques usagers.

Une dizaine de résidents du CHSLD N.-A.-Labrie de Baie-Comeau sont touchés par une éclosion de COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Le Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Sept-Îles est aussi frappé par une éclosion de moins de cinq cas.

Plus tôt cette semaine, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS annonçait que le Centre hospitalier de soins longue durée CHSLD des Bergeronnes (13 travailleurs et 9 résidents) et le Centre hospitalier de soins longue durée CHSLD N.-A.-Labrie de Baie-Comeau (11 travailleurs et 10 résidents) étaient touchés par des éclosions.

Ailleurs au Québec

La santé publique de la province fait état de 14 486 nouveaux cas de COVID-19 et de 39 décès supplémentaires.

Les hospitalisations sont aussi à la hausse, avec 158 personnes de plus qui sont alitées en raison de la COVID-19 au Québec.