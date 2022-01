Party à bord d’un avion : Air Transat refuse aussi de ramener les passagers

« Nous confirmons que ceux-ci [les passagers] se verront refuser l’embarquement en vertu de nos obligations légales et réglementaires d’assurer la sécurité de nos passagers et de notre équipage, qui est notre priorité absolue. » — Une citation de Extrait d’une déclaration de la compagnie Air Transat, sur les réseaux sociaux

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a demandé mardi à Transports Canada d'enquêter sur des informations faisaient état de comportements inacceptables sur un vol de Sunwing Airlines reliant Montréal à Cancún, au Mexique.

Sur des vidéos qui ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir des passagers sans masque, sans distanciation, chantant et dansant dans l'allée et sur les sièges.

C’est absolument irresponsable , dit Trudeau

Répondant aux médias mercredi, le premier ministre Justin Trudeau a confirmé qu’une enquête était en cours pour faire la lumière sur ce qui s’est passé à bord de cet appareil. Les Canadiens qui ont vu ces vidéos sont frustrés [...]. C’est vraiment une claque au visage de voir ces personnes se mettre à risque , a ajouté M. Trudeau.

Évoquant un vol turbulent, le transporteur Sunwing a déclaré que le comportement de ces passagers avait contrevenu au Règlement de l'aviation canadienne ainsi qu'à plusieurs règlements de santé publique .