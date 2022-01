COVID-19 : un nouveau décès et un record d’hospitalisations au Bas-Saint-Laurent

Pas moins de 25 personnes sont actuellement hospitalisées au Bas-Saint-Laurent après avoir contracté la COVID-19, selon le plus récent bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région. Un de ces patients se trouve aux soins intensifs. Au cours des 24 dernières heures, huit personnes de plus ont dû être admises à l’hôpital.

L’organisation du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS indique que le nombre d'hospitalisations a maintenant dépassé le nombre de lits prévus pour traiter les patients atteints du virus dans la région, qui était fixé à 22.

Pour répondre à cette situation, le nombre de lits COVID a été augmenté dans les hôpitaux de Rimouski et Rivière-du-Loup. Le directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , Jean-Christophe Carvalho, affirme que les autres hôpitaux de la région seront éventuellement appelés à prendre en charge les patients de leur territoire atteints par le virus.

En ce qui a trait aux soins intensifs, la situation est maîtrisée, pour le moment.

Au niveau des soins intensifs, on est à un [lit occupé] sur 6, ce qui est une bonne nouvelle. Et il faut se rappeler que dans les vagues précédentes on nous avait demandé jusqu'à 42 lits, donc on avait un plan qui nous permettrait d'aller plus loin , indique le Dr Carvalho.

La région compte également un nouveau décès attribuable à la COVID-19, ce qui porte le total à 65 morts depuis le début de la pandémie en mars 2020. Il s'agit du premier décès à survenir depuis l'arrivée du variant Omicron dans la région.

Nombre de cas et d’éclosions en hausse

Par ailleurs, on rapporte 3142 infections actives sur le territoire bas-laurentien. Ce sont donc 345 cas supplémentaires depuis mardi. La MRC MRC de Rimouski-Neigette est particulièrement touchée avec 113 nouvelles infections; celle de Rivière-du-Loup en compte 68.

Une vingtaine d'éclosions sont rapportées dans des milieux de soins ou des milieux de vie du réseau de la santé. Une cinquantaine de vigies ont été mises en place dans la région pour surveiller la situation de près.

À l'échelle nationale, la santé publique rapporte 14 486 nouveaux cas de COVID-19 et 39 décès de plus depuis les dernières 24 heures.

Accès aux tests PCR

En ce qui a trait au dépistage, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent assure qu'il maintient les rendez-vous pour des tests de dépistages PCR qui ont déjà été pris dans les derniers jours par la population.

Depuis mardi, Québec autorise seulement la population à passer un test de dépistage PCR dans certaines situations précises, par exemple pour les groupes prioritaires comme les patients hospitalisés, les travailleurs de la santé en contact avec les patients ainsi que les membres des différentes communautés autochtones.

Par courriel, l’organisation du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS du Bas-Saint-Laurent ajoute qu'il est capable de gérer la demande, contrairement à d'autres régions. Autrement [il est présentement] à analyser les mesures annoncées [mardi] afin d'en faire une application pratique.

Québec invite les personnes qui présentent des symptômes de COVID-19 à plutôt se tourner vers les tests rapides.

Toutefois, plusieurs pharmacies de l'Est-du-Québec contactées par Radio-Canada confirment ne plus avoir en stock des tests rapides et disent ne pas savoir quand elles en recevront.

Le gouvernement prévoit de recevoir mercredi en fin de journée 3 millions de tests rapides. Les pharmacies devraient être en mesure de les distribuer à partir de la semaine prochaine.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui s'occupe du réapprovisionnement des tests rapides en pharmacie, n'a pas répondu à notre demande d'entrevue pour l'instant.