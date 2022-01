Une quarantaine de chemins forestiers ont été endommagés ou détruits par les pluies diluviennes et les inondations du mois de novembre dans le Grand Vancouver et la vallée du Fraser, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes pour l’industrie forestière.

Il faudra des années pour pouvoir les réparer , dit le directeur du district forestier de Chilliwack, qui comprend de nombreuses forêts de Horseshoe Bay à Hope. Les dégâts sont énormes , affirme Mike Peters.

Les 43 chemins forestiers touchés sont essentiels pour transporter le bois et alimenter les scieries dans la région, ainsi que pour reboiser les zones reculées.

Il y a des routes qui ont perdu plusieurs ponts et qui à certains endroits n’existent plus, explique Mike Peters. Nous ne connaissons pas encore l’ampleur des dégâts du point de vue financier.

Selon lui, plusieurs scieries dépendent normalement du bois provenant de ces zones devenues inaccessibles, ce qui les oblige à s’approvisionner ailleurs.

Un reboisement plus compliqué

Le travail de reforestation, qui débute généralement en février, sera aussi compliqué par les dégâts causés aux chemins forestiers.

Le directeur général de la Western Forestry Contractors Association, John Betts, indique que certaines équipes devront se déplacer en hélicoptère pour planter les arbres, ce qui augmentera les coûts de production des entreprises forestières.

Les arbres doivent être plantés, ils ont été choisis pour ces endroits précis et ils sont périssables , dit-il.

De nombreux avis de fermeture de chemins forestiers et autres avertissements sont en vigueur dans la vallée du Fraser. Photo : Ministère des Forêts de la Colombie-Britannique

Par ailleurs, des membres de l’industrie mettent en garde les personnes qui utilisent ces routes pour des activités récréatives contre certains dangers et risques supplémentaires.

Les gens devraient conduire plus lentement dans la prochaine année, ne serait-ce que pour se préparer à des ondulations et des nids de poule plus profonds et pouvoir s’arrêter plus vite , conseille Jordan Tesluk de l'association BC Forest Safety Council qui se consacre à la santé et la sécurité des travailleurs forestiers.

La province affirme que le gouvernement et l’industrie participeront financièrement à la réparation des routes.

Avec les informations de Jon Hernandez