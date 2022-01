La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec FIQ avait déposé une plainte à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST le 29 décembre pour dénoncer le fait que 21 travailleurs infectés par la COVID-19 étaient retournés dans leur milieu de travail sans savoir comment les recommandations allaient être appliquées .

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec FIQ rapporte entre autres le cas d'une infirmière du Centre local de services communautaires CLSC de la Haute-Yamaska, dans le secteur du soutien à domicile, qui est revenue au travail avant la fin de sa période d’isolement alors qu’il n’y avait pas de rupture de services. Une travailleuse a été en contact avec la travailleuse en question.

Dans un rapport d’intervention publié mardi, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST impose des mesures correctives à l’établissement de santé, à appliquer d'ici les prochains jours , concernant l'encadrement entourant le retour au travail de ses travailleurs avant la fin d'un isolement. Elle rappelle notamment que ces employés doivent porter le masque N95 en continu, qu'ils ne doivent pas prendre leurs pauses dans un lieu partagé avec d'autres travailleurs, travailler idéalement dans une seule installation et que le lavage des mains doit être renforcé.

« L’employeur doit élaborer une procédure complète afin d’inclure, notamment, les tests de dépistages et autres mesures préventives renforcées afin d’assurer une réintégration sécuritaire pour les travailleurs. » — Une citation de CNESST

Le port du masque N95 en zone froide

Le syndicat dénonçait également que des travailleurs en zone froide ne portaient pas un masque N95, et que l'infolettre du 30 décembre de l'employeur ne [faisait] pas mention de cette nécessité . Il déplorait aussi que la directive du port du masque N95, notamment à l’urgence et aux soins intensifs, ne soit pas fournie avec les tests d'ajustement.

Un rappel avait été fait deux jours plus tard à tous les gestionnaires du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de l’Estrie - CHUS à ce sujet, mais il y était indiqué que des précisions sur le déploiement et les détails en lien avec le soutien disponible vous seront communiqués au cours des prochains jours.