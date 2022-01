Réfection et entraves à la circulation au parc portuaire de Trois-Rivières

C’est la saison des travaux au parc portuaire. Les citoyens qui ont l’habitude de s’y rendre pour se balader doivent modifier leur itinéraire. La Ville de Trois-Rivières procède à des travaux de réfection qui seront achevés au printemps seulement et qui modifient quelque peu le paysage.

Ce sont les joints de dilatation reliant les dalles de béton au parc portuaire et sous la terrasse Turcotte qui ont atteint la fin de leur vie utile et ils doivent être refaits. Le coût de l’opération s’élève à plus de 960 000 dollars.

La Ville a amorcé ces travaux le 8 novembre dernier. Depuis, le chantier s’est déployé. Des abris ont été installés sur la terrasse Turcotte rendant le trottoir inaccessible. Il n’est également plus possible de se stationner en bordure de rue à cet endroit jusqu’au 17 janvier. Après cette date, le stationnement sera de nouveau permis et la moitié des abris seront retirés.

À compter du 17 janvier, la moitié des abris seront enlevés. Les autres resteront en place jusqu'au mois de mars. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Aux abords du tunnel de la rue du Fleuve, des roulottes de construction ont été installées et le tunnel est actuellement fermé à la circulation. Le détour devrait prendre fin dans un peu moins de deux semaines.

Si les impacts sont plus visibles pour les automobilistes et les piétons, il faut noter aussi qu’il y a une légère déviation de la piste cyclable, pour le tronçon du quai du parc portuaire, pendant la durée des travaux.

Le chantier avait fait une pause pendant le temps des Fêtes. Les travaux reprennent pour une semaine en ce début janvier. Ensuite, ils se remettront en branle à la mi-mars.