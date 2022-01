Des nouvelles séries et émissions télévisées pour l’hiver

Le premier épisode de la série Le bonheur, signée François Avard, avec Michel Charette et Sandrine Bisson, sera diffusé à partir du 5 janvier à 21 h 30, sur les ondes de TVA. Produite par Fabienne Larouche, cette satire de la société moderne suit l’histoire d’un professeur au secondaire qui quitte son métier après avoir perdu le contrôle devant ses élèves, qui publient la vidéo de sa crise sur les réseaux sociaux.

L’enseignant et sa famille achètent une ferme à la campagne qui leur réserve de nombreuses mauvaises surprises.

Sophie Cadieux en mère éplorée sur ICI Télé

Plusieurs nouveautés feront aussi leur arrivée en ondes sur ICI Radio-Canada Télé ou sur ICI Tou.tv au mois de janvier, à commencer par Dors avec moi. Ce suspense psychologique met en scène Sophie Cadieux dans le rôle de Laurence, une mère de famille qui peine à se remettre de la mort accidentelle de sa fille de 6 ans.

Un an après le drame, d’étranges phénomènes dans la maison familiale amèneront Laurence à croire que sa fille tente de communiquer avec elle de l’au-delà. La série de dix épisodes met aussi en vedette Ted Pluviose, Emma Lafrenière, Elkahna Talbi et Lael Stellick. Tous les épisodes seront mis en ligne le 12 janvier sur ICI Tou.tv.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

À partir du dimanche 16 janvier à 17 h, Chantal Lamarre animera sur les ondes d’ICI Télé une toute nouvelle émission culturelle, intitulée Culturama. La fidèle collègue de Jean-René Dufort dans Infoman recevra une panoplie d’artistes dans son salon en compagnie de ses complices Émilie Bibeau, Fanny Britt, Laurent Paquin, Yves Pelletier et plusieurs autres.

L’humoriste Pierre Hébert animera un nouveau jeu télévisé intitulé Les petits tannants, une adaptation de l’émission britannique What Would Your Kid Do? Chaque semaine, il recevra trois couples de parents accompagnés de leur enfant de 4 à 6 ans. Les adultes devront prédire avec le plus d’exactitude possible ce que fera leur progéniture dans différentes situations.

Plusieurs séries qui étaient offertes sur l’Extra d’ICI Tou.tv seront également diffusées pour la première fois à la télévision cet hiver. C’est le cas de Doute raisonnable, avec Julie Perreault dans le rôle d’une policière qui se joint au Groupe d’investigation sur les crimes à caractère sexuel (GICCS). À voir sur les ondes d’ICI Télé les lundis à 21 h depuis le 3 janvier.

Julie Perreault dans le rôle d'Alice Martin-Sommer, pour la série «Doute raisonnable» Photo : Aetios / Éric Myre

Soulignons également la diffusion sur ICI Télé des séries L’œil du cyclone (depuis le 3 janvier, les lundis à 19 h 30), Sans rendez-vous (à partir du 5 janvier à 21h) et Survivre à ses enfants (à partir du 7 janvier à 21 h).

Deux nouvelles séries sur les ondes de Noovo

Qui se cache sous le costume du bonhomme des neiges? Simon (Pierre-François Legendre) apprend qu'il s'agit depuis dix ans de son ami Patrice (Guillaume Cyr), et qu'il doit le remplacer au pied levé sans en dire un mot à personne.

C’est la prémisse de la nouvelle série La confrérie, à découvrir le 10 janvier à 19 h 30. Entraîné dans un tourbillon de mensonges, Simon doit dissimuler à sa famille son nouveau passe-temps, qui tournera vite au cauchemar, car Simon ne se doute pas lui-même de l'univers louche du Festival des Neiges.

Pierre-François Legendre (le plus grand portrait) joue le rôle principal dans la série «La confrérie». Photo : Noovo

Outre les deux protagonistes, la comédie dramatique de 12 épisodes de 30 minutes compte dans sa distribution Isabelle Blais, qui incarne Caroline Dubreuil – la femme de Simon –, ainsi que Mathieu Baron, Mélissa Bédard, Ariane Bellavance-Fafard, Romane Denis, Alexandre Goyette, Guillaume Lambert, Florence Longpré, Vincent Millard, Mathieu Quesnel, Audrey Roger et Leïla Thibeault-Louchem.

Dans un registre plus sombre, L'homme qui aimait trop raconte l'histoire de Marc-Alexandre Moisan (Patrice Godin), qui mène depuis deux ans une double existence à l'insu de ses proches. Homme respecté, père de famille et représentant commercial, il jongle avec deux vies conjugales et familiales.

Hélène Florent, Fanny Mallette et Nadia Kounda incarnent trois visages de ce drame psychologique qui aborde les thèmes de l'infidélité, de la trahison et du polyamour.

L’écriture de L'homme qui aimait trop est signée par le duo Anne Boyer et Michel d'Astous (L'heure bleue). Cette série dramatique est réalisée par Yves Christian Fournier (Demain des hommes).

En plus de la diffusion des 8 épisodes de 60 minutes sur Noovo prévue à partir du 11 janvier à 20 h, la plateforme Noovo.ca présentera six entrevues avec des gens vivant de façon hors normes. Un sexologue y expliquera certaines notions du polyamour comme la gestion de la jalousie, la notion de double vie et l'incidence sur la famille.