Des livraisons en motoneige pour une Première Nation aux prises avec la COVID-19

La communauté de Bearskin Lake, aux prises avec une éclosion de COVID-19 qui a touché environ la moitié de sa population jusqu’à maintenant, a reçu du soutien de plusieurs autres Premières Nations du Grand Nord de l’Ontario, y compris la livraison de denrées alimentaires et de produits essentiels par un convoi de motoneiges.

Bearskin Lake, situé à plus de 600 km au nord de Thunder Bay, a déclaré l’état d’urgence la semaine dernière et a demandé l’aide de l’armée le 3 janvier.

En date de mardi matin, 187 résidents avaient reçu un résultat positif après un test de dépistage de la COVID-19 et plusieurs autres étaient en quarantaine.

Le gouvernement fédéral a offert près de 500 000 $, notamment pour aménager des espaces afin de permettre l’isolement des malades et pour payer les salaires de travailleurs communautaires.

Bearskin Lake est une communauté d'environ 400 résidents située à 600 kilomètres au nord de Thunder Bay, dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : Radio communautaire de Bearskin Lake

Ce n'est pas suffisant , a déclaré le chef de Bearskin Lake, Lefty Kamenawatamin.

Ce dont nous avons besoin, ce sont des gens sur le terrain pour livrer des fournitures essentielles comme de la nourriture, des médicaments et du bois de foyer , a-t-il insisté, car environ 90 % des ménages ont besoin de bois pour se chauffer .

En attendant le soutien éventuel des militaires, plusieurs communautés ont répondu à l'appel à l'aide de Bearskin Lake.

Le 1er janvier, plus de deux douzaines de résidents de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug, à environ 70 km à vol d’oiseau à l’est de Bearskin Lake, ont chargé des traîneaux avec de la nourriture, du bois et des couches pour bébés.

Plusieurs arrêts ont été nécessaires pour réarrimer les denrées et pour s’assurer que tous les membres du convoi se portaient bien. Photo : Avec la permission de Linda McKay

Ils ont ensuite effectué un trajet d’environ trois heures et demie en motoneige, bravant la neige et de forts vents, avec un refroidissement éolien avoisinant les -40° C.

Les gens ont dû s’habiller avec plusieurs couches de vêtements pour affronter les températures frigorifiques , raconte John Cutfeet, qui faisait partie du groupe de motoneigistes.

« Ils portaient des peaux d’orignal traditionnelles et des chapeaux de castor, avec des parkas et des pantalons de traîneau. » — Une citation de John Cutfeet, membre de la Première Nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug

Certains ont même enfilé des sacs de plastique par-dessus leurs vêtements pour couper le vent.

Le groupe a déposé sa cargaison sur le bord de la rivière Severn, tout juste à l’extérieur de Bearskin Lake, avant de faire le chemin en sens inverse.

Du bois de chauffage a aussi été livré à la fin de décembre par plusieurs camions en provenance de la Première Nation de Muskrat Dam.

La Première Nation de Wapekeka a affrété un avion pour livrer de la nourriture et diverses fournitures. Photo : Avec la permission de Monica Chapman

Des collectes de fonds à Sandy Lake, à Pikangikum et à Kenora ont permis de recueillir plus de 100 000 $ pour les résidents de Bearskin Lake.

Une partie de cet argent a été versée directement à la Première Nation sous la forme d’un chèque, alors que le reste a été utilisé pour acheter et livrer des aliments ainsi que des purificateurs d’air.

Gail Anishinabie a aidé à organiser la collecte de dons dans la Première Nation de Sandy Lake, qui a amassé plus de 50 000 $ en une semaine. Notre communauté est une communauté attentionnée, généreuse et compatissante, dit-elle.

Elle souligne que Sandy Lake est aux prises avec quelques cas de COVID-19.

« Nous savons ce que cela représente, nous savons la dévastation que cela provoque dans notre communauté, mais nous ne pouvons même pas imaginer ce que Bearskin doit ressentir. » — Une citation de Gail Anishinabie, membre de la Première Nation de Sandy Lake

Nous sommes vraiment touchés. Beaucoup de gens se sont proposés pour aider de toutes les manières possibles et je veux remercier tout le monde , a déclaré le chef Lefty Kamenawatamin en signe de reconnaissance envers la mobilisation des communautés avoisinantes.

Le grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, Derek Fox, qui représente 49 Premières Nations du Nord de l’Ontario, se dit fier de voir autant de solidarité.

Il ajoute cependant qu’il n’y a pas assez de personnes disponibles à Bearskin Lake pour assurer la distribution des denrées livrées depuis quelques derniers jours.

Des boîtes de nourriture sont préparées pour chaque famille de Bearskin Lake actuellement en quarantaine. Photo : Avec la permission de Rodge McKay

M. Fox, lui-même membre de la Première Nation de Bearskin Lake, demande au fédéral de déployer des militaires, comme la Première Nation l'a demandé.

Lundi après-midi, le ministère de la Défense nationale a indiqué dans un courriel envoyé à CBC qu'il n'avait pas encore reçu de demande officielle, précisant qu’une telle demande devait être coordonnée avec le ministère de la Sécurité publique.

Par ailleurs, le chef du Parti vert de l’Ontario, Mike Schreiner, a demandé au gouvernement de Doug Ford de venir en aide à la Première Nation de Bearskin Lake sans attendre l’intervention du gouvernement fédéral.

Avec les informations de Logan Turner, de CBC Thunder Bay