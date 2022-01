469 cas déclarés de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le nombre de cas actifs rapportés se situe maintenant à 3262, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ .

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) dénombre 43 personnes hospitalisées, dont 10 aux soins intensifs. Il y avait 34 personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19 au bilan de mardi.

Des éclosions sont signalées aux CHSLD Deschênes et George-Hébert de Jonquière, ainsi qu’au département A-2 de l'hôpital de Chicoutimi et aux départements de médecine 5 et 6 de l’hôpital de Jonquière.

Au Québec, la santé publique recense 14 486 nouveaux cas de COVID-19 et 39 nouveaux décès. On dénombre 1750 hospitalisations à l’échelle de la province, soit une augmentation de 158 par rapport à la veille.