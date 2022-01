Le retour en classe des élèves est maintenu au 17 janvier au Québec

Les élèves du primaire et du secondaire retourneront dans les classes le 17 janvier prochain, tel que décrété par le gouvernement Legault le 30 décembre dernier , a annoncé le ministre québécois de l’Éducation, Jean-François Roberge en point de presse mercredi.

Accompagné du directeur national de santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, le ministre de l’Éducation a également promis la distribution prochaine de 7,2 millions de tests de dépistage rapides dans les écoles préscolaires et primaires de la province. Environ 3,6 millions seront distribués dès le 17 janvier et 3,6 autres millions le seront en février.

Dès le 15 janvier, le personnel scolaire sera par ailleurs inscrit sur la liste des personnes prioritaires pour avoir accès à des tests de dépistage PCR.

Rappelons que depuis plusieurs semaines, les tests de dépistage rapide distribués gratuitement à la population sont très difficile à trouver, sinon en rupture de stock dans la majorité des pharmacies du Québec. Selon le gouvernement, la livraison de trois millions de tests rapides est attendue au cours de la journée.

Ce matin, le gouvernement fédéral a également annoncé qu'il attendait la livraison plus de 140 millions de tests au cours du mois de janvier.

Le port du masque sera également maintenu en tout temps dans les écoles et les transports scolaires. mais des stocks de masques supplémentaires pourront permettre de les remplacer plus souvent pour le personnel et les élèves.

Épreuves ministérielles et remise des bulletins

En ce qui a trait à la tenue des examens ministériels, ils seront reportés au 24 janvier, a également annoncé le ministre Roberge qui promet la présentation d’un nouveau calendrier d’examens prochainement. Annulées en 2020-2021 les épreuves ministérielles sont donc officiellement réintroduites en 2021-2022 avec une nouvelle pondération.

La remise des bulletins se fera quant à elle le 11 février, mais les professeurs qui désirent les remettre avant cette date pourront le faire, a précisé le ministre.

Enseignement à distance

En ce qui a trait aux modalités de l’enseignement à distance qui prévaudra au primaire et au secondaire jusqu’au 17 janvier, Jean-François Roberge rappelle que les services éducatifs sont maintenus selon le calendrier régulier même si la rentrée est repoussée.

Les personnes qui fréquentent des centres de formation générale aux adultes et les centres de formation professionnelle devront également poursuivre l’enseignement à distance jusqu’à la rentrée en présence. Des exceptions seront toutefois possibles pour ceux et celles qui doivent être formés en laboratoire ou dans des ateliers.

Dans les cas où des élèves n’auraient pas accès à une connexion Internet à la maison, le ministre affirme que des clés LTE pourront être fournies à ces élèves afin de pouvoir se brancher à partir de leur résidence.

En cas d’infection à la COVID-19 ou de la présence de symptômes s’y apparentant, autant le personnel que les élèves de 12 ans et plus seront soumis à une période d’isolement de cinq jours.

Cégeps et universités

La vague Omicron n’aura pas semé le doute que dans les écoles primaires et secondaires; cette semaine, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a annoncé qu’elle reportait la rentrée en présence au 24 janvier alors que l’Université de Montréal, pour sa part, a choisi de la reporter au 31janvier.

Les étudiants de ces universités devront donc suivre leurs cours à distance pendant au moins deux semaines avant de pouvoir réintégrer les classes.

Aucune annonce n’a été faite en ce qui a trait à la rentrée en présentiel au collégial, toujours prévue pour le 17 janvier, conformément aux directives émises par Québec avant les Fêtes.

Services de garde

Les services de garde en milieu scolaire demeureront quant à eux ouverts, bien que le gouvernement recommande aux parents de garder leurs enfants à la maison, s’ils le peuvent, jusqu’à la rentrée en présentiel, le 17 janvier.

Si la situation sanitaire changeait d’ici là, les services de garde seraient maintenus pour les travailleurs prioritaires.

Qualité de l'air

Pour ce qui est de la question de la qualité de l’air dans les écoles du Québec, le ministre Roberge a annoncé que 50 000 lecteurs de CO 2 seront distribués dans les écoles d’ici vendredi.

À cela s’ajouteront 40 000 autres appareils qui seront distribués au cours des mois de janvier et février.

Plus de 400 échangeurs d’air ont également été distribués dans les écoles qui en ont fait la demande, a déclaré Jean-François Roberge.