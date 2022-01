L’Alberta a séduit à nouveau les autres Canadiens

Pour la première fois depuis plus d’un an, le nombre de Canadiens qui sont venus s’installer en Alberta, durant l’été 2021, est plus élevé que celui de ceux qui l'ont quittée.

Selon les dernières données disponibles de Statistique Canada, la province a conquis près de 4500 personnes de plus qu’elle n’en a perdu au troisième trimestre de l’année dernière. Un tel gain de migration interprovinciale n’avait pas été observé depuis la moitié de l'année 2015, au début de la récession.

Selon l’économiste en chef adjoint de la financière ATB, Rob Roach, il est difficile de déterminer les raisons motivant ces mouvements de population, d’autant plus que la pandémie a pu jouer un rôle dans la décision de changer de province.

Les gens se déplacent d’une province à l’autre pour toutes sortes de raisons : études, retraite… L’emploi est un très gros facteur. La pandémie brouille cependant les cartes. Peut-être voit-on les effets des fermetures de certaines économies en fonction des vagues de la pandémie , explique-t-il.

Au début du mois de juillet, l’Alberta a mis fin à la plupart des restrictions sanitaires en place sur son territoire.

C’est en partie la raison pour laquelle Geneviève Ridley a fait le saut du Québec vers l’Alberta, au mois de mai. Même si je ne sors pas après 22 heures, le couvre-feu, je trouvais ça extrêmement difficile. Je trouvais que les restrictions étaient imposées de longue durée et l’Alberta avait beaucoup moins de restrictions , explique-t-elle.

À la recherche d'une meilleure qualité de vie

Pour Geneviève Ridley, e facteur le plus important a cependant été la réputation du système de santé. En avril, j’ai été diagnostiquée avec un cancer et ça a pris plus d’un an avant de me diagnostiquer. [...] Là, je me suis dit, je ne peux pas rester au Québec avec la COVID, le délestage… C’était trop , raconte-t-elle.

Pour leur part, Richard Mercier et sa compagne, Sabrina Peluso, ont quitté le Québec pour des raisons plutôt économiques. Leur maîtrise ne leur permettait pas d'accéder au statut de psychologue dans cette province, alors que l’Alberta a des critères plus souples.

On est très content. Les gens sont super gentils. En six mois, on s’est fait un cercle d’amis presque plus grand que celui à Montréal. Professionnellement, pour tous les deux, ça se développe bien , se félicite Richard Mercier.

La vente de leur copropriété à Montréal leur a permis de s’acheter une maison dans un quartier central de Calgary.

Geneviève Ridley ne regrette pas non plus son choix. J’ai retrouvé les commodités qu’on a à Montréal. Il ne me manque rien, mais en plus, il y a les Rocheuses, c’est tellement impressionnant. Et en plus, il y a beaucoup de francophones , conclut-elle.

Anomalie ou tendance?

Les membres du gouvernement conservateur uni se sont emparés de ces statistiques pour applaudir le retour en force de l’économie albertaine. Sur son compte Twitter, le ministre de l'Emploi, Doug Schweitzer, a cité l'abordabilité et l'emploi comme deux facteurs importants.

L’économiste Rob Roach, qui a été le premier à mettre en valeur ces données, appelle toutefois à la prudence.

C’est un seul trimestre de données positives. Nous avons besoin de deux ou trois trimestres de données avant de parler de tendance , souligne-t-il.