Hôpitaux, refuges et écoles durement touchés par la hausse des cas de COVID-19

La vice-présidente des services médicaux de la Régie de santé de la province affirme que le manque de personnel est un problème. La Dr Nicole Boutilier précise qu’en date du 4 janvier plus de 600 travailleurs de la santé étaient en isolement.

Nous évaluons constamment les capacités de nos établissements et on envisage toutes sortes de possibilités comme ralentir le débit des opérations , dit la médecin.

La Nouvelle-Écosse ne permet pas aux professionnels de la santé d’écourter leur période d’isolement, comme c’est le cas dans d’autres provinces, mais les administrateurs étudient cette possibilité.

En attendant, Nicole Boutilier dit que c’est tout un casse-tête pour continuer de desservir la population.

« On doit constamment évaluer les besoins et réorganiser notre personnel et nos lits pour répondre à ces besoins. »