Un don de 15 M $ pour soutenir les étudiants autochtones de l’Université Laval

L’Université a récemment conclu une entente de partenariat de cinq ans avec le programme EleV de la Fondation Mastercard. Cette entente est assortie d’un don de 15 millions de dollars. Il s’agit du plus important don de l'histoire de l'Université.

Ce partenariat permettra à l’Université de se donner les moyens de ses ambitions et de solidifier les liens avec les différentes nations selon la rectrice Sophie D’Amours. Avec cette somme, nous pouvons poser des gestes concrets pour resserrer l’amitié qui nous lie avec les peuples autochtones, pour créer le changement, pour offrir du mentorat par des personnes aînées issues de leurs communautés, pour améliorer de façon notable la vie de plusieurs jeunes Autochtones en leur offrant la possibilité d’entamer ou de poursuivre des études universitaires , indique-t-elle par voie de communiqué.

Cette entente réjouit particulièrement la sénatrice Michèle Audette, qui est également conseillère en matière de réconciliation et d’éducation autochtone à l’Université Laval. En entrevue à l’émission Première Heure, elle affirme qu’encore aujourd’hui, les jeunes autochtones ont trop d’obstacles à traverser avant d’atteindre la diplomation postsecondaire.

« Il y a plein de choses sur le plan historique et légal qui font qu'on a malheureusement été traités différemment, et ça contribue aux barrières systémiques et aux échecs parfois quand on veut poursuivre des études postsecondaires » — Une citation de Michèle Audette, sénatrice et conseillère en matière de réconciliation et d’éducation autochtone à l’Université Laval

En plus d'être sénatrice, Michèle Audette est conseillère en matière de réconciliation et d’éducation autochtone à l’Université Laval. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Gardiens du territoire

C'est pourquoi dans les cinq prochaines années, l’Université mettra en place diverses mesures incitatives visant les jeunes autochtones. Parmi celles-ci, plusieurs initiatives d’aide financière incluant des bourses et un fonds de soutien à l’achat de matériel scolaire, et de nouveaux programmes de formation.

Michèle Audette est particulièrement enthousiasmée par le programme Gardiens et gardiennes du territoire, qui sera offert à ceux qui désirent agir pour la protection et la gestion des terres et ressources au sein de leurs communautés.

« On va pouvoir arrimer le savoir de nos aînés, le savoir de nos chasseurs, trappeurs, cueilleurs hommes et femmes, le savoir ancestral des nations et le savoir académique occidental » — Une citation de Michèle Audette, sénatrice et conseillère en matière de réconciliation et d’éducation autochtone à l’Université Laval

Aide financière et nouvelles formations

Dix bourses seront aussi offertes à des étudiantes et étudiants de troisième cycle intéressés par une carrière dans le corps professoral de l’Université Laval. De nouveaux programmes d’études seront également développés en collaboration avec les communautés. Ces formations adopteront une approche de décolonisation et d’autochtonisation.

L’initiative prévoit aussi des cours et des programmes passerelles avec l’Institution Kiuna, l’établissement d’études collégiales consacré à l'éducation des autochtones situé à Odanak dans le Centre-du-Québec.

L'Institution Kiuna est le premier centre d'études collégiales consacré à l'éducation des autochtones du Québec. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Dans le but d’encourager l’entrepreneuriat autochtone, des modules de formation adaptés aux réalités des communautés seront mis en place. Le partenariat prévoit aussi l’organisation annuelle d’une fin de semaine de démarrage en entrepreneuriat avec des mentors experts.

Près de 400 étudiants issus des Premières Nations ou Inuits poursuivent actuellement des études supérieures à l’Université Laval. Avec des initiatives comme celle du programme EleV, l’établissement espère doubler ce chiffre en quelques années.

Pendant toute la durée de l’entente, des rencontres régulières avec les étudiants et les partenaires sont prévues afin de mesurer son efficacité et sa portée.