Sébastien D’Astous est le nouveau président de la Conférence régionale des préfets

La santé et l’économie sont deux dossiers auxquels il compte accorder une attention particulière.

Heureux de relever un nouveau défi, en plus de ses fonctions actuelles, M. D’Astous assure qu’il exercera un leadership collaboratif et rassembleur à la Conférence des préfets de la région.

Je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir mettre mon expérience à profit pour pouvoir représenter l’ensemble de la région dans tous les dossiers, mais surtout ceux politiques , exprime-t-il.

Sébastien D'Astous (à droite) succède à Martin Ferron (à gauche) à la tête de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. (archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Celui qui est également préfet de la MRC d’Abitibi voit la Conférence des préfets comme une opportunité d’avoir plus de poids auprès de décideurs, que ce soit du gouvernement provincial ou fédéral.

Ça va me permettre de faire avancer les choses sur plusieurs fronts pour nos villes et territoires et ça va me donner la chance de rencontrer plus de ministres , croit M. D’Astous.

Santé et économie

Le nouveau président veut continuer à défendre l’enjeu d’accès aux services de proximité en santé, notamment la couverture ambulancière.

La situation est la même partout en Abitibi-Témiscamingue, alors c’est le même combat. Je vais être en mesure de porter le discours que Martin [Ferron] portait, autant pour les ambulances, les hôpitaux et les différents services connexes à la santé , précise Sébastien D’Astous.

Mise à mal par les différents soubresauts de la pandémie de COVID-19, l’économie témiscabitibienne comporte son lot de défis, selon M. D’Astous.

Il faut continuer de développer notre économie en diminuant le fly-in, fly-out [navettage de travailleurs], c’est un grand enjeu que nous avons , soutient-il.

L’élection provinciale à venir cet automne sera un moyen pour la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue d’exiger de ceux et celles qui forment le prochain gouvernement de reconnaître les particularités de la région et d’agir en conséquence, indique Sébastien D’Astous.