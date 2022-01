De fortes précipitations de pluie et de neige attendues dans les provinces atlantiques

Plusieurs régions doivent s’attendre à de la pluie ou de la neige abondante dès mercredi après-midi, et ce, jusqu’à jeudi matin.

Au Nouveau-Brunswick

Le nord-est du Nouveau-Brunswick, qui comprend la région Chaleur et la Péninsule acadienne, pourrait recevoir jusqu’à 20 centimètres de neige dans les 24 prochaines heures. De la neige forte est prévue mercredi soir, ce qui pourrait rendre les conditions routières plus imprévisibles.

La neige doit cesser jeudi matin pour le nord-est du Nouveau-Brunswick.

Aucun avertissement de neige n’a encore été émis pour Moncton et la région du Sud-Est. En revanche, la première tempête hivernale de l’année pourrait y survenir plus tard cette semaine, et elle pourrait être accompagnée de vents forts et de la poudrerie. Un bulletin météorologique spécial a été émis en ce sens par Environnement Canada mercredi.

D’autre part, d’importantes quantités de pluie devraient s’abattre sur la côte de Fundy, dans la région de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. La pluie devrait débuter mercredi après-midi et cesser au courant de la nuit. Les 25 millimètres de pluie attendus pourraient provoquer une accumulation d’eau sur les routes.

À Terre-Neuve-et-Labrador

Le sud de la Péninsule d’Avalon et la Péninsule de Burin recevra de la neige jusqu’à mercredi après-midi. Avec des rafales qui pourraient atteindre 60 km/h, la visibilité pourrait être réduite par endroits. Des accumulations de 10 centimètres de neige sont prévues à certains endroits.

Environnement Canada prévient que les déplacements pourraient être dangereux en raison d’une variation abrupte des conditions météorologiques.

À partir de mercredi soir, l’ouest, le sud et certaines parties du centre de Terre-Neuve recevront de 20 à 40 millimètres de pluie. Les précipitations devraient se poursuivre jusqu’à jeudi après-midi. Selon Environnement Canada, des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.

D'autres prévisions météorologiques à surveiller

À l’Île-du-Prince-Édouard, la première tempête hivernale de 2022 pourrait se déclencher vendredi après-midi et se prolonger jusqu’à samedi matin dans les comtés de Kings, de Prince et de Queens.

La Nouvelle-Écosse devrait également recevoir sa première tempête de neige d’ici la fin de la semaine avec, possiblement, d’importantes quantités de neige et des vents forts.