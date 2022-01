Une famille afghane s’installe à Brandon, au Manitoba, après un long périple

Ils avaient d’abord été informés qu’ils s’établiraient à Winnipeg, avant d’être finalement conduits à Brandon à leur atterrissage le 29 décembre. La famille se trouve actuellement en quarantaine dans un hébergement temporaire.

La mère de la famille déclare que même si elle se demande ce qui attend son mari, ses quatre enfants et son beau-frère, elle est heureuse d'être au Canada.

Je suis vraiment, vraiment heureuse et reconnaissante envers le peuple du Canada et le gouvernement qui m’a beaucoup soutenue et m’a donné cette occasion , confie-t-elle.

Elle raconte que la famille avait la possibilité d'entamer le processus d'immigration en Allemagne, où vivent ses parents et sa sœur, mais ces derniers l’ont plutôt encouragé à aller au Canada, à cause de la gentillesse des Canadiens.

Radio-Canada a accepté de ne pas nommer les membres de cette famille, car ils se préoccupent pour la sécurité de leurs parents qui sont encore en Afghanistan.

La mère de famille soutient que son pays d'origine est devenu une prison pour les Afghans depuis que les talibans ont renversé le gouvernement de Kaboul. Elle travaillait dans la capitale, au sein d’organisations internationales qui militent pour les femmes dans le sport, dont une organisation basée au Canada.

Après la chute de Kaboul, les enfants n'étaient pas autorisés à aller à l'école, et il était difficile pour les femmes de quitter leur domicile.

La famille essayait de venir au Canada depuis le mois d'août, après avoir reçu des lettres du gouvernement canadien leur offrant l’asile. Mais en raison du chaos qui régnait à l'aéroport de Kaboul alors que les gens tentaient de fuir, ils n'ont pas pu prendre l'avion.

En août 2021, des Afghans désespérés se sont attroupés sur une route près de l'aéroport dans l'espoir de pouvoir fuir le pays (archives). Photo : afp via getty images / Wakil Kohsar

Pendant des mois, la famille a dû se cacher dans sa maison où elle communiquait avec des représentants du Canada, dont Laura Robinson, qui travaille comme consultante pour la sénatrice manitobaine Marilou McPhedran.

Le 2 octobre, la famille a reçu un courriel d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada lui indiquant que sa demande avait été approuvée dans le cadre du programme d'immigration spécial du gouvernement fédéral pour les personnes qui ont aidé les efforts canadiens en Afghanistan.

Le courriel indiquait qu'ils auraient besoin de documents de voyage supplémentaires, mais donnait peu d'informations sur la façon de procéder et ne leur offrait aucune aide pour quitter le pays. Avec l'aide de Mme Robinson, la famille a pu prendre quitter le pays, se rendant d'abord au Qatar et puis en Albanie.

Pendant plus de deux mois, la famille a communiqué avec de nombreuses ambassades canadiennes et organisations non gouvernementales dans le monde entier pour tenter d'obtenir les documents nécessaires pour venir au Canada.

Finalement, le 25 décembre, ils ont reçu l’autorisation de venir au Canada.

Cinq des membres de la famille photographiés en Albanie, où ils ont reçu l'autorisation de venir au Canada. Photo : Gracieuseté de la famille

La consultante raconte avoir fait des démarches auprès du ministère fédéral de l'Immigration et des Réfugiés pour que la famille s'installe à Toronto. Le bureau international de l’employeur de la mère de famille s’y trouve.

On pensait avoir clairement indiqué à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC que le meilleur endroit pour elle serait la région du Grand Toronto , raconte Mme Robinson. Ça a été un choc de découvrir qu'ils l’ont emmenée à Brandon.

Radio-Canada a demandé à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC pourquoi la famille a été installée à Brandon, mais n'a pas reçu de réponse avant la publication de cet article.

La mère de famille espère un jour déménager à Toronto, où ses anciens collègues ont proposé de l'aider à retrouver du travail.

Elle se concentre maintenant sur ses enfants de 11 à 17 ans et tente d’organiser leur éducation, car, dit-elle, ils ont de grands rêves.

Avec les informations de Cameron MacLean