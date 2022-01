La hausse des admissions se poursuit dans les hôpitaux du Sud-Ouest

Mardi, 38 personnes atteintes de la COVID-19 étaient hospitalisées. Le 30 décembre, c'était 18.

Huit malades sont actuellement en soins intensifs.

Les autorités sanitaires disent suivre la situation de près alors que de nombreux membres du personnel hospitalier sont en congé de maladie.

Des patients ont dû être transférés de l'Alliance pour la santé de Chatham-Kent vers des hôpitaux de London. Photo : Google Maps

Ailleurs dans le Sud-Ouest

La situation dans les hôpitaux du reste de la région est tout aussi préoccupante.

À l'Alliance pour la santé de Chatham-Kent, des patients ont commencé à être transférés vers des hôpitaux de London alors que plusieurs services de l'hôpital ont déjà dépassé leur pleine capacité.

En date de mercredi matin, 28 patients étaient hospitalisés, en baisse toutefois de trois par rapport à la veille.

Pour la directrice générale de l'hôpital, la communauté est à la croisée des chemins.

Il s'agit certainement de la plus forte demande de services hospitaliers que l'hôpital a vue depuis le début de la pandémie , note Lori Marshall.

Dans Sarnia-Lambton, les conditions ne sont guère meilleures.

L'hôpital Bluewater enregistre potentiellement 40 hospitalisations mercredi, selon les indications transmises par courriel de la porte-parole de l'établissement hospitalier.

Julia Oosterman précise que les autorités médicales font une distinction entre les patients dont la positivité à la COVID-19 a été confirmée par le biais d'un test PCR et ceux qui ont fait un simple test antigénique rapide.

Selon cette approche, 26 patients atteints par la COVID-19 (confirmés par test PCR) occupent actuellement un lit.

Un décompte de cas peu représentatif

Le bureau de santé de Windsor-Essex enregistre par ailleurs 353 nouveaux de COVID-19 et 2408 cas actifs mercredi. Dans Chatham-Kent, 57 nouveaux cas ont été confirmés, il y a eu 105 dans Sarnia-Lambton.

Les autorités sanitaires soulignent toutefois à nouveau que ces données ne sont plus des indicateurs précis de la gravité de la propagation du virus dans la communauté.

En point de presse, la PDG du bureau de santé de Windsor-Essex a indiqué que les responsables de la santé dans la province discutent actuellement de la meilleure façon de donner une image plus claire de la pandémie.

Nous continuerons à rapporter ce que nous pouvons, et nous parlons simplement de la fréquence de ces rapports. Nous voulons nous assurer que tous les rapports sont significatifs, et que nous pouvons fournir la bonne narration afin que le public et les médias comprennent ce que nous retirons des chiffres que nous rapportons , a indiqué mercredi matin Nicole Dupuis.

Le nombre de personnes hospitalisées, les patients en soins intensifs et l'absentéisme sur les lieux de travail ou dans les écoles pourraient être autant de mesure pour avoir une bonne vision du poids de la maladie sur la communauté, a indiqué pour sa part le Dr Shanker Nesathurai, médecin hygiéniste par intérim de la région.

Windsor-Essex déplore aussi deux nouveaux décès liés à la COVID-19. Il s'agit de deux hommes de la communauté, l'un dans la quarantaine, l'autre dans la soixantaine.

Avec des informations de CBC