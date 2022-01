Science Nord fermé au public pour au moins un mois

Le centre des sciences de Sudbury sera fermé au moins jusqu’au 4 février prochain, soit plus longtemps que ce qui est imposé par la province pour le moment.

Dans le cadre des restrictions sanitaires qui entrent en vigueur mercredi, les musées doivent fermer pour au moins 21 jours, tout comme les centres sportifs et les salles à manger des restaurants.

La direction de Science Nord a choisi de repousser cette échéance d’un peu plus d’une semaine, explique le PDG, Guy Labine.

Bien sûr, nous allons voir comment la situation évolue et nous suivons toujours les conseils et consignes de la province et de la santé publique locale , a-t-il affirmé.

Selon M. Labine, la fermeture ne devrait pas avoir un impact majeur et aucun emploi ne sera perdu.

Le PDG de Science Nord estime les pertes financières à seulement 100 000 $, car janvier est habituellement une période où le musée est moins fréquenté.

Avant la pandémie, le centre fermait déjà ses portes pour deux semaines en janvier pour permettre un grand nettoyage et l’entretien des installations.

Si la fermeture devait se prolonger jusqu’à la semaine de relâche, en mars, les pertes financières pourraient être plus importantes.

Guy Labine note que Science Nord a concentré une grande partie de ses ressources depuis le début de la pandémie vers le soutien aux enseignants et aux élèves depuis avril 2020.

« Nous estimons que nous avons aidé un million d’élèves pendant cette période. » — Une citation de Guy Labine, PDG de Science Nord

Le centre des sciences a aussi investi dans des expositions itinérantes, qui devraient reprendre dès qu’il sera sécuritaire de le faire.

D'après les informations de CBC News