Des centaines de bars rayés morts échoués au Cap-Breton

Des centaines de bars rayés trouvés sur le rivage seraient morts d’une variation soudaine de température dans l’océan, avancent des biologistes.

Trevor Avery, un professeur de biologie et chercheur principal au sein de l’équipe de recherche sur le bar rayé à l’Université Acadia à Wolfville en Nouvelle-Écosse, ne sait pas exactement ce qui s'est produit.

Par ailleurs, il n’est pas inhabituel, selon lui, que des poissons qui se trouvent à la surface, où l’eau est relativement chaude, se déplacent en profondeur, où l’eau est plus froide, lorsque la température change de manière abrupte.

Il y a une vingtaine d’années de cela, dans une large baie à Terre-Neuve, des morues ont gelé instantanément quand des cristaux de glace se sont abattus sur elles en raison d’un événement climatique pareil , affirme le biologiste.

Ici, le même genre d’histoire se reproduit : vous avez un tas de cristaux de glace dans l’eau et, à ce moment-là, les poissons finissent par couler, en quelque sorte.

Bien que le bar rayé renferme un type d’antigel dans ses cellules, cette caractéristique physiologique ne l'aide pas lorsque le changement de température survient comme un choc, selon Trevor Avery.

« Si le poisson se trouve à une certaine température, disons 5 degrés, dans ces environs, et que, tout d’un coup, la température baisse à 0 degré à cause de ces cristaux, c’est comme si vous prenez un poissons et que vous le mettez dans un bain de glace. » — Une citation de Trevor Avery, biologiste et chercheur

Il aura probablement du mal à se remettre rapidement de ça , estime le chercheur.

Hausse de mortalité de poissons : rare, mais pas impossible

Les phénomènes météorologiques naturels qui tuent les poissons ne sont ni rares, ni habituels, avise le biologiste Bruce Hatcher, de l’Université du Cap-Breton.

Nous avons observé ce type d’événement avec le maquereau dans le lac Bras d’Or quelques années auparavant , se rappelle-t-il. Le phénomène est connu sous le nom de surfusion.

En 2013, un épisode similaire est survenu avec le bar rayé près de Pictou, en Nouvelle-Écosse.

Plus tard, les chercheurs ont conclu qu’il avait été provoqué par une variation soudaine de température quand le fournisseur d'électricité Nova Scotia Power a brièvement cessé le versement d’eau chaude dans le port, depuis la centrale électrique de Trenton. L'entreprise a toutefois contesté cette analyse.

Trevor Avery tente désormais d’avoir des échantillons des poissons morts près de Dingwall, mais il estime qu’il sera fortement improbable de déterminer ainsi la cause de leur mortalité.

Le biologiste Trevor Avery et son équipe examinent un bar rayé. Photo : Gracieuseté de Trevor Avery

Selon lui, l’envoi d’échantillons congelés en laboratoire contribue à complexifier la tâche. En revanche, il serait important de déterminer laquelle des populations de bars rayés a été touchée.

Une population autrefois au bord de l’extinction

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada avait jugé la population de bars rayés du fleuve Saint-Laurent éteinte, mais, dans les dernières années, elle a repeuplé le fleuve.

Près d’un million de bars rayés vivent dans le golfe du Saint-Laurent. Or, il existe d’autres populations, dont une qui vit majoritairement près de la côte atlantique de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, et une troisième que l’on retrouve plus au sud, près de la côte américaine.

Il serait également intéressant de savoir où les populations ont tendance à hiverner, estime le biologiste Trevor Avery.

En raison de sa teneur en sel, l’eau océanique peut atteindre des valeurs négatives. Conséquence : beaucoup de bars rayés migrent vers des milieux d’eau douce pendant l’hiver, où la température est plus tiède.

Les lieux d’hivernage du bar rayé ne sont pas complètement inconnus, mais nous ne connaissons pas non plus toutes les places , atteste le chercheur.

Implication de Pêches et Océans Canada

Dans un courriel, le ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne confirme qu'il est au courant de cet événement de mortalité . La porte-parole Lauren Sankey assure également qu’aucun projet ni d'activité industrielle en cours n’était en cause.

Les agents de pêche du ministère rassemblent actuellement des échantillons de bars rayés pour poursuivre les analyses physiologiques , peut-on lire.

À noter que de tels événements de mortalité peuvent être le résultat d’une mort naturelle. Le Cap-Breton est à l’extrême nord de l’habitat de cette espèce. Par conséquent, les populations locales peuvent être plus à risque de vivre des conditions telles que la variation rapide de la température , ajoute la porte-parole.

Lauren Sankey précise également qu’Environnement et Changement climatique Canada fera un suivi afin d'évaluer la qualité de l’eau dans cette région.