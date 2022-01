Des parents en Ontario appellent au boycottage des cours en ligne

Le premier ministre Doug Ford a fait volte-face lundi, annonçant, en plus d'une série de restrictions, que les écoles ne rouvriraient pas cette semaine après le congé des Fêtes, à cause de la propagation fulgurante du variant Omicron.

Les élèves ontariens poursuivront plutôt leur apprentissage en ligne au moins jusqu'au 17 janvier. M. Ford n'a pas voulu promettre que les écoles rouvriraient bel et bien à cette date, vu l'évolution imprévisible de la pandémie.

Melisa Mariutti, mère de deux enfants à Hamilton, invite les parents à exprimer leur ras-le-bol en boycottant les cours en ligne, dit-elle à CBC News. Elle fait circuler des posters à ce sujet sur Internet.

« Il faut boycotter les cours en ligne durant les deux prochaines semaines afin de montrer au gouvernement qu'on est sérieux. L'école virtuelle nous nuit, ça ne peut pas continuer. » — Une citation de Melissa Mariutti, mère de deux filles

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'un des posters circulant sur le web appelant les parents à faire la grève face aux cours en ligne. Photo : Fournie par Melisa Mariutti

L'Ontario est la province qui a eu le plus recours aux cours en ligne depuis le début de la pandémie. L'an dernier, par exemple, les écoles ont été fermées temporairement en janvier et à nouveau après la semaine de relâche en avril. Elles n'ont pas été rouvertes par la suite avant la fin de l'année scolaire.

Angie Tingas, une mère torontoise de quatre enfants, a déjà informé les écoles de ces derniers qu'ils ne se brancheraient pas mercredi pour leurs cours en ligne.

« C'est la seule façon que les parents ont, je pense, pour dire au gouvernement qu'on est en désaccord avec ces fermetures. » — Une citation de Angie Tingas, mère de Toronto

Elle dit qu'elle en a assez de jouer à la police avec ses enfants pour leur rappeler de se brancher et de porter attention à leurs leçons en ligne.

Comme nombre d'autres parents, elle note que près de 90 % des 12 ans et plus sont pleinement vaccinés en Ontario et qu'un nombre grandissant d'enfants de 5 à 11 ans le sont aussi, réduisant le risque de complications liées à la COVID-19.

Laura Jamieson a dit à son fils de 10 ans qu'il n'avait pas à suivre ses cours en ligne s'il n'en avait pas envie, après les tiraillements familiaux suscités par l'école virtuelle l'an dernier.

« [L'an dernier], à toutes les cinq minutes, je lui criais : "branche-toi, t'es censé être en ligne". » — Une citation de Laura Jamieson, mère d'Orangeville

Plutôt que de suivre les cours en ligne, les parents interrogés par CBC News comptent aider leurs enfants à continuer leur apprentissage en suivant à leur propre rythme les leçons et devoirs donnés par leur enseignant ou en faisant plus d'activités physiques à l'extérieur, par exemple.

Le gouvernement Ford se défend

La province dit que des ressources sont en place pour aider les élèves qui éprouvent des problèmes d'apprentissage ou psychologiques à cause des cours en ligne.

Le gouvernement ajoute qu'il cherche à rouvrir les écoles dès que possible, reconnaissant qu'il s'agit du mode d'apprentissage idéal.

« Nous savons que les parents et les élèves font face à un niveau élevé de difficulté avec cette pandémie mondiale. » — Une citation de Caitlin Clark, attachée de presse du ministre de l'Éducation Stephen Lecce

De son côté, le Dr Ripudaman S. Minhas, pédiatre pour le réseau Unity Health de Toronto, affirme qu'il est important pour les parents de s'ajuster aux besoins de leurs enfants, qu'ils suivent les cours en ligne ou pas.

On passe d'un environnement d'apprentissage en personne très riche à de la formation à distance ou virtuelle. L'impact varie d'un élève à un autre. Ça dépend de l'âge de l'enfant, de son niveau de développement, de son état de santé psychologique , note-t-il.

Avec des renseignements fournis par Trevor Dunn de CBC News