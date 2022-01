COVID-19 : près de 10 % des policiers et pompiers de Québec sur la touche

Au total, ce sont 134 employés sur les 1 350 pompiers et policiers qui sont absents.

Au Service de protection contre l'incendie, on recense 27 cas positifs et 23 employés en isolement préventif, pour un total de 50 employés absents en lien avec la COVID‑19, soit 10,7 % de l'effectif de ce service , estime David O'Brien, porte-parole de la Ville de Québec.

Au SPVQ, 41 personnes sont positives et 43 sont en isolement préventif, pour un total de 84 employés.

Il s'agit d'un nombre nettement inférieur qu'à Montréal. En date du 30 décembre, 550 et 650 employés du SPVM étaient absents au travail et 90 % d'entre eux étaient normalement des agents en uniforme.

Fin décembre, 300 cas de COVID-19 avaient été confirmés au sein des forces policières de Montréal et plus de 200 agents ont dû se placer en isolement.

Marchand satisfait

La situation est sous contrôle et nous sommes très satisfaits de la rigueur des employés qui profitent des mesures de dépistage mises en place par la Ville , indique le maire de Québec, M. Bruno Marchand. La santé de nos employés et de leurs familles nous tient particulièrement à cœur et c’est pourquoi nous avons réuni notre cellule de crise à plusieurs reprises pendant la pause des fêtes pour s’assurer que toutes les mesures soient adaptées à la réalité évolutive de la COVID-19.