Hospitalisations : les autorités médicales de Sarnia-Lambon tirent le signal d’alarme

En deux semaines, le nombre de patients atteints de la COVID a plus que quadruplé.

En date de mardi, 31 personnes étaient à l'hôpital. Le précédent record remontait à avril 2020, avec 32 patients atteints de la COVID à l'hôpital Bluewater Health.

Nous avons été très chanceux pendant environ six mois, entre juin et début décembre, où nous n'avons pratiquement pas eu de cas de COVID à l'hôpital , a indiqué mardi le Dr Mike Haddad, chef du personnel de l'hôpital Bluewater. Puis, à la mi-décembre, les chiffres ont tout simplement décollé, et notre service d'urgence appelait et disait 'nous ne savons pas ce qui se passe ici. Nous voyons trois, quatre, cinq, six, sept patients COVID par jour, que se passe-t-il ? C'est donc là que nous nous sommes inquiétés.

Un appel au public

Dans une lettre à la communauté publiée mardi sur les réseaux sociaux, le Dr Haddad et le PDG de l'établissement hospitalier, Mike Lapaine, exhortent les résidents à suivre les directives sanitaires pour faire face à la situation.

Plus de la moitié de notre unité de soins intensifs est occupée par des patients gravement malades atteints de pneumonie à COVID , peut-on lire dans la lettre. Nous avons dû rouvrir une unité médicale dédiée à la COVID et avons arrêté toutes les opérations chirurgicales, sauf les plus urgentes, pour redéployer le personnel dans les zones de soins liées à la COVID.

En outre, la lettre indique que l'hôpital compte actuellement près de cinq fois le nombre habituel d'employés en congé de maladie , et que de nombreux membres du personnel font des doubles quarts de travail et annulent leurs vacances en raison de la charge de travail.

Au total, plus de 100 membres du personnel de Bluewater sont actuellement en congé, soit de maladie, soit d'isolement, a précisé le Dr Haddad.

Selon lui, la situation pourrait forcer le transfert de patients vers d'autres hôpitaux de la région.

Des malades jeunes et non-vaccinés

Le message des autorités médicales note par ailleurs que l'unité de soins intensifs reçoit des patients plus jeunes que d'habitude, et que la plupart des malades atteints de la COVID-19 grave ne sont pas vaccinés.

Nous avons des discussions de fin de vie avec les familles au sujet de patients de toutes les catégories d'âge - pas seulement des plus âgées , indique la lettre.

Selon le Dr Haddad, six patients sont décédés à l'hôpital Bluewater au cours des deux dernières semaines.

Le médecin encourage les personnes admissibles à se faire vacciner parce que, vraiment, c'est notre meilleure défense, quelle que soit le variant.

Avec des informations de CBC