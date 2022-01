Services d’urgence : « tout flanche », avertit un syndicat de Granby

À Granby, ça fait plus de 20 ans qu’on a les mêmes ressources disponibles sur le terrain, c’est-à-dire deux camions de nuit et trois camions de jour. Depuis le début de la COVID, ça a explosé, et on s’est aperçu de la fragilité des ressources, dont la nôtre , explique Jean Papineau, le président local de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ) à Granby.

La situation s’est encore plus détériorée depuis l’arrivée du variant Omicron, qui entraîne des absences au niveau du personnel et une hausse des hospitalisations, constate-t-il.

« On vient de perdre le contrôle, on vient de franchir un pas au niveau du système de la santé où tout flanche, incluant les services d’urgence. » — Une citation de Jean Papineau, président local de la FTPQ en Estrie

Une situation préoccupante pour le public

Selon M. Papineau, la situation serait préoccupante pour la santé du public. On a des bris de services à notre niveau. Pour les gens qui demandent une ambulance, en général, pour l’avoir vécu, il va y avoir une ambulance de moins disponible de nuit, sur les deux [ambulances habituellement en service], donc on tombe avec seulement une ambulance.

« On est dans un mode de guerre, où on a de la misère à combler les besoins de tout le monde. » — Une citation de Jean Papineau, président local de la FTPQ en Estrie

Il craint aussi devoir transporter des patients hors de l’Estrie si la situation continue de se dégrader. Ce qui est à Sherbrooke, que ce soit Bowen [l'Hôpital Hôtel-Dieu] ou le CHUS, on est en train de les remplir à pleine capacité et quand les capacités seront atteintes, il faudra se rediriger vers un autre centre, qui est à Trois-Rivières.