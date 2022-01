Selon la FIQ, le CIUSSS utilise mieux maintenant l’arrêté sur les conventions

Alors que de plus en plus d’employés du système de la santé dans plusieurs régions voient leurs conditions de travail suspendues face au manque de personnel, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS de la région valorise le volontariat et le changement d'horaire avant d'avoir recours à cette mesure afin d’écouter les limites des professionnelles en soin, explique la représentante syndicale.

Chaque besoin est ciblé, ils essaient tout ce qui est possible de manière volontaire. Puis s’ils arrivent au bout du bout, ils vont l’utiliser, mais ils doivent justifier chaque utilisation de l’arrêté 007, a mentionné la représentante régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). Ce qu’on remarque, c’est que dans les vagues précédentes, ils les ont utilisés de façon abusive, ça a créé énormément de dommages collatéraux, puis là ils l’utilisent [de façon] vraiment pointue.

La suspension des conditions de travail des employés du réseau de la santé est rendue possible par l’arrêté ministériel 007, qui avait été adopté par le gouvernement en mars 2020.

Les CISSS et les CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, de Laval, de la Montérégie-Est, de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches et de la Côte-Nord ont récemment réemprunté cette voie.

Cet arrêté ministériel permet entre autres d’annuler des vacances, de modifier des horaires et de déplacer des employés vers d’autres unités que celle pour laquelle ils travaillent normalement.

Plusieurs quarts de travail à combler

La capacité de lits en soins intensifs réservés aux patients atteints de la COVID-19 a été augmentée à 10 lits dimanche, ce qui demande une mobilisation du personnel qualifié pour intervenir aux soins intensifs.

Lundi, on cherchait à combler 17 quarts de travail pour traverser la période du soir, de la nuit et de la journée à venir, selon la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec FIQ .

Cette situation représente un casse-tête, souligne Julie Boivin, alors que la charge de travail augmente pour un même bassin d’infirmières, sans compter le personnel retiré.

Chirurgies reportées

Alors que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS met progressivement en branle son plan de délestage selon la situation, un plan de délestage de certaines activités est mis en place dans les installations régionales.

Certaines chirurgies et rendez-vous électifs seront ou ont déjà été reportés afin de donner de la capacité aux équipes. Des analyses sont faites quotidiennement afin de s’assurer que l’organisation de services en place dans la région répond à l’ensemble des besoins de nos usagers , a indiqué Émilie Fillion, agente d’information au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS .

Ajout possible de lits en soins intensifs pour la COVID-19

Des lits supplémentaires pourraient être rendus disponibles en soins intensifs pour les patients atteints de la COVID-19 à l’hôpital de Chicoutimi, a indiqué le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault.

« On va regarder notre capacité pour voir est-ce qu’on est capable d’aller chercher deux lits de plus, progressivement. Souvent, on a les espaces, mais ça prend les ressources humaines aussi. C’est aussi des postes où les gens sont spécialisés. » — Une citation de Marc Thibeault

Dans la région, 34 personnes atteintes de la COVID-19 sont hospitalisées, dont 9 aux soins intensifs, selon les données rapportées mardi.

Avec les informations de Claude Bouchard