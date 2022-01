Le gala Golden Globes se fera sans public ni télévision

L'Association hollywoodienne de la presse étrangère (Hollywood Foreign Press Association, ou HFPA), qui constitue le jury de ces prix, est la cible depuis des mois d'accusations de racisme, de sexisme, de harcèlement et de corruption.

La soirée de gala des Golden Globes ouvrait traditionnellement la saison des prix cinématographiques et était courue par le gratin d'Hollywood. Mais cette année, les vedettes seront absentes et la chaîne de télévision NBC a renoncé à diffuser la cérémonie.

Cela n'empêchera pas l’association de procéder comme si de rien n'était à la remise de ses récompenses, dimanche dans l'habituel Beverly Hills Hotel, pour mettre en lumière ses œuvres philanthropiques. Au cours des 25 dernières années, la HFPA a fait don de plus de 50 millions de dollars à diverses associations caritatives, souligne l’organisation dans un communiqué.

Aucun public n'est prévu pour ces 79e Golden Globes, ajoute l'association, invoquant la situation sanitaire et la propagation rapide du variant Omicron.

Les films Belfast et Le pouvoir du chien (The Power of the Dog), produit par le Québécois Roger Frappier, dominent les nominations : ils sont chacun en lice dans sept catégories, notamment celle du meilleur film dramatique, aux côtés de Dune, de Denis Villeneuve; de Coda: le cœur à la musique (Coda), de la réalisatrice Sian Heder; et de La méthode Williams (King Richard), de Reinaldo Marcus Green.

Denis Villeneuve Photo : jeff spicer/getty images for war / Jeff Spicer

Le réalisateur québécois Denis Villeneuve est en lice, pour son film Dune, dans la catégorie de la réalisation d’un long métrage. Dune est aussi sélectionné dans les catégories de la meilleure trame sonore originale et du meilleur film dramatique.

Un avenir sombre pour les Golden Globes

L'avenir de Golden Globes paraît incertain. Plus d'une centaine de publicistes avaient écrit à la HFPA en mars dernier pour lui demander de mettre un terme à des comportements discriminatoires et non professionnels, des manquements éthiques et des accusations de corruption .

Devant le scandale, l'organisation a rapidement annoncé une série de réformes, notamment un recrutement sans précédent de nouveaux membres pour améliorer la représentation des minorités en son sein.

Mais des critiques, comme Scarlett Johansson et Mark Ruffalo, ont publiquement dénoncé ces réformes jugées insuffisantes, tandis que Tom Cruise a renvoyé à l'organisation ses trois trophées en signe de protestation.

Des grands studios comme Warner Bros, Netflix et Amazon ont fait savoir qu'ils ne travailleraient plus avec la HFPA tant que des changements significatifs n'auraient pas été mis en œuvre.