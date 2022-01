Le gouvernement du Manitoba critiqué après le report de la rentrée en présentiel

La première ministre Heather Stefanson, le ministre de l’Éducation Cliff Cullen et le médecin hygiéniste adjoint ont annoncé que la rentrée scolaire en présentiel est repoussée au 17 janvier, après avoir été reportée une première fois au 10 janvier.

Toutefois, la plupart des élèves recommenceront leurs apprentissages de l'année scolaire en cours en mode virtuel dès le 10 janvier.

Le groupe de parents Safe September Manitoba, préoccupé par la sécurité dans les écoles en temps de pandémie, critique le gouvernement pour cette décision. Il déplore, dans un communiqué de presse, l’approche réactive plutôt que d’avoir un plan efficace pour des apprentissages sécuritaires et durables en personne à l’école .

Une semaine ce n’est pas assez de temps pour améliorer la ventilation. Je doute qu’ils vont installer des purificateurs d’air HEPA. Ils n’ont même pas parlé de distribution de masques KN-95 qui sont beaucoup plus efficients , a réagi a réagi l’enseignante de musique à l’école Guyot et porte-parole pour le groupe Safe September Manitoba, Nicole Lafrenière à l’émission l’Actuel.

Nicole Lafrenière est professeure de musique à l'École Guyot de Winnipeg et membre du groupe Safe September. Photo : Capture d'écran - Google Meet

Elle aurait souhaité que les écoles soient fermées plus longtemps, à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays face à la montée du variant Omicron.

Insuffisant, note l’opposition officielle

Selon le Nouveau Parti démocratique (NPD) du Manitoba, ce report de cinq jours supplémentaires n’est pas suffisant pour assurer la sécurité des élèves à leur retour.

Je ne sais pas comment ces cinq jours hors de l’école vont faire en sorte que la situation soit si différente qu’avant. On aura toujours 27 à 30 enfants par classe. Si le gouvernement avait agi en amont, l’été dernier, on ne serait pas là aujourd’hui , a réagi le critique néo-démocrate en matière d’éducation, Nello Altomare.

Le député de Transcona aimerait également que la province distribue dans les écoles des masques KN-95 qui s’ajustent bien au visage .

Le député provincial de Transcona, Nello Altomare critique que la façon dont le gouvernement planifie sa réponse à la pandémie. Photo : Radio-Canada

Un modèle d’enseignement qui divise

Une pétition de plus de 1100 signatures avait été mise en ligne pour demander au ministre de l’Éducation de ne pas repasser à l’apprentissage à distance.

Marco Soares, un jeune élève de 16 ans, s’est dit déçu de la décision du gouvernement.

C’est difficile de contrôler son environnement quand tous les professeurs enseignent en ligne. Beaucoup d’élèves ne peuvent pas étudier derrière un écran. Personnellement, j’ai des difficultés lorsque je dois être responsable de ma propre éducation , a-t-il dit en entrevue à Radio-Canada.

L’école à la maison prolongée au-delà du 17 janvier ?

Pour la directrice générale de la Fédération des Parents de la Francophonie manitobaine, Brigitte L’Heureux, cette annonce du gouvernement ne répond pas à l’incertitude des parents.

Ça semble être une demi-mesure pour le moment, de faire [l’apprentissage à distance] juste une semaine. En ce moment, ça nous met un peu dans l’inconnu de ce à quoi janvier et février vont ressembler alors que les cas augmentent beaucoup présentement , a-t-elle indiqué.

La directrice générale de la Fédération des Parents de la Francophonie manitobaine, Brigitte L'Heureux (archives) Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Un constat partagé par la commissaire à la Division Scolaire Louis-Riel Louise Johnson qui craint qu’un autre report soit annoncé au-delà du 17 janvier.

Si on voit ce qui s’est passé dans les deux dernières années et le nombre de cas des dernières semaines, on peut penser que le retour en classe sera à nouveau repoussé , lance-t-elle.

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge, indique dans une lettre aux parents que son organisation leur demandera de se préparer au pire comme au meilleur , si un autre report devait être annoncé.

Avec les informations d'Anne-Louise Michel et de Mohamed-Amin Kehel